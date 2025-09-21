Aceste plante intruzive cresc rapid, au impact asupra esteticii curții și concurează cu alte plante verzi pentru apă și nutrienți. Unele buruieni, cum ar fi iarba de pădure, pot elibera toxine care pot ucide plantele, transformându-le în adevărați paraziți ai peisajului.

„Un gazon gros și sănătos este cea mai bună armă împotriva buruienilor, nu controlul buruienilor”, sfătuiește Sarah Cason, director de marketing și tehnologie la DreamLawn.

Sugestiile ei pentru a obține o curte prosperă, fără buruieni, includ tunderea ierbii la o înălțime de 7,5 până la 8,5 cm pentru a reduce stresul în timpul căldurii intense și aerarea gazonului pentru a îmbunătăți drenajul și a oferi rădăcinilor un acces mai bun la apă și nutrienți, potrivit housebeautiful.com.

Chiar și cu o îngrijire atentă, diverse buruieni de gazon vor ieși inevitabil la suprafață. Iată care sunt cele mai comune buruieni din curte și cum pot fi eliminate.

Renumită pentru semințele sale asemănătoare cu niște globulețe și pentru florile lor galbene, păpădia se reproduce prin diseminarea semințelor în vânt, spune Brian Feldman, șef la TruGreen. La fel ca alte buruieni, aceasta poate concura cu alte plante în absorbția nutrienților și a apei necesare pentru a prospera.

„Păpădiile au o rădăcină pivotantă mare care stochează hrana pentru plantă, similară unui morcov, iar dacă întreaga rădăcină nu este îndepărtată, buruiana poate crește la loc”, explică Feldman.

Pentru a scăpa de acest tip de buruiană, puteți utiliza un instrument de plivit păpădia care vă permite să săpați adânc în sol și să smulgeți buruiana cu întreaga rădăcină. Nu va scăpa definitiv gazonul de păpădii!

Aplicarea erbicidelor chimice este o modalitate eficientă de a scăpa curtea de păpădii într-un singur tratament, spune el. Nu uita să urmezi instrucțiunile de pe eticheta produsului sau să apelezi la un profesionist.

Cocoșul galben este o buruiană perenă supranumită „buruiana iadului”, spune Cason.

„Și-a câștigat numele datorită capacității de a răspândi rapid semințele prin tuberculii găsiți în sistemul său radicular”, adaugă el.

Cocoșul galben poate fi identificat ca o buruiană asemănătoare ierbii, care crește mai înaltă și mai repede decât iarba din jur. Este denumit și „iarbă de apă”. Dacă vedeți acest tip de buruiană în gazon, nu o smulgeți – acest lucru poate provoca ruperea semințelor și crearea mai multor buruieni în gazon.

Cason recomandă tratamente consistente cu erbicidul Sedgehammer. Dacă gazonul este năpădit de această buruiană, e nevoie de câteva sezoane pentru a o ține complet sub control.

Puteți identifica digitaria după frunzele ascuțite și înguste, tulpinile cu nuanțe violete, spune Cason. Dacă există zone goale sau uscate și crăpate pe gazon, acesta este de obicei locul unde va apărea.

Pentru a controla acest tip de buruiană, aplicați un erbicid preemergent în primele două tratamente ale gazonului, înainte de sezonul de creștere.

Aplicarea unui erbicid preemergent, înainte ca temperatura solului să atingă 10 grade Celsius, permite să creați o barieră protectoare în interiorul gazonului. Odată ce digitaria a germinat, devine mult mai dificil de manipulat și este posibil să fie nevoie să așteptați până în sezonul următor, astfel încât să poată dispărea în lunile de iarnă.

Violetele sălbatice sunt frumoase, dar nu toți proprietarii de case sunt încântați de ele, deoarece pot invada rapid o peluză. Cu flori violet-albastre, violetele sălbatice se găsesc frecvent în locații însorite, cu sol umed, bogat, bine drenat și acid, spune Cason.

„Violetele sălbatice au un înveliș cerat și își răspândesc semințele prin rizomii subterani, de aceea trebuie tratate diferit”, spune ea.

Amestecarea unui detergent de vase în erbicid poate ajuta la îndepărtarea frunzelor cerate. De asemenea, puteți dezgropa aglomerările și le puteți îndepărta fizic – cel mai bine este să faceți acest lucru la începutul toamnei.

Foarte adaptabilă, stellaria are frunze mici, ovale și se poate răspândi rapid pe gazon. Va lupta cu gazonul pentru lumină și nutrienți, slăbind sănătatea generală a gazonului, spune Cason.

Includerea unui tratament preemergent în primele două tratamente ale programului de îngrijire a gazonului va împiedica aceste buruieni să germineze în curte. Odată ce buruiana s-a răspândit, puteți smulge manual sau puteți utiliza erbicide.

Ciulinul este o plantă cu flori care are țepi ascuțiți peste tot, spune Feldman. Există o varietate de specii, unele dintre ele fiind considerate buruieni, în timp ce altele sunt cultivate pentru florile roz și violet atractive sau ca hrană pentru polenizatori.

Ciulinul este o plantă bienală și își termină ciclul de viață în doi ani. Folosirea oțetului poate funcționa pentru ciulinii anuali prin arderea țesutului cu care intră în contact, dar nu va face prea mult pentru a controla tipurile perene.

Alternativ, puteți apela la servicii profesionale de îngrijire a gazonului care pot aplica tratamente pentru a îndepărta și a controla selectiv zonele de infestare de la rădăcină.