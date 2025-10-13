Regulă pentru cei care au casă la curte. Multe concepții greșite au creat confuzie în jurul acestui domeniu al dreptului proprietății, făcându-l și mai controversat, scrie westerntelegraph.co.uk.

În Regatul Unit, oamenii își pot înălța gardul, dar trebuie luate în considerare restricțiile de înălțime. După cum explică Terry Fisher, expert imobiliar la Sold.co.uk, „este posibil să-ți faci gardul din grădină mai înalt și câteva motive pentru care aceasta ar fi o opțiune bună. Poate că vecinii au tăiat un gard viu înalt sau copacii mari, ceea ce înseamnă că grădina ta este acum trecută cu vederea. Se poate întâmpla să fi îndepărtat niște arbuști, rezultând același lucru”.

Gardurile pot juca un rol în reducerea zgomotului, deoarece pot ajuta la devierea zgomotului traficului de pe un drum principal.

Există multe modalități de a face gardul de grădină mai înalt. Terry Fisher a sugerat cumpărarea unor panouri mai mari, dar acestea pot necesita stâlpi mai înalți pentru a le susține.

„În loc să dezgropi stâlpul existent, pur și simplu adaugă extensii în partea de sus, care pot a menține estetica”, spune specialistul.

El a sugerat că o altă abordare ar putea fi atașarea unui spalier în partea de sus, care poate susține plante cățărătoare și poate oferi o „alternativă atractivă”.

„Când vine vorba de înălțimea gardurilor, regula principală este că orice înălțime de peste doi metri va necesita autorizație de construire. Totuși, dacă gardul se învecinează cu o autostradă publică sau o alee pietonală, acesta nu poate depăși un metru. Acest lucru este considerat o măsură de siguranță în ceea ce privește vizibilitatea”, susține Fischer. „Regulile pot varia ușor de la o zonă la alta, așa că e bine să verificați reglementările locale de urbanism înainte de a ridica un gard mai înalt. Situațiile care implică zone de conservare și clădiri listate pot însemna aplicarea unor reguli diferite”, mai spune Fischer.

East Coast Fencing explică: „Uneori, aceste documente (titluri de proprietate) conțin prevederi specifice legate de responsabilitățile pentru gardurile de delimitare.”

Înainte de începerea oricărei lucrări de ridicare sau de înălțare a unui gard, vecinii trebuie să discute mai întâi următoarele aspecte:

Tipul de gard care trebuie instalat

Costurile

Cum vor fi împărțite aceste costuri

East Coast Fencing adaugă: „În mod ideal, ambele părți vor ajunge la un acord corect și să țină seama de nevoile și preocupările ambilor vecini.”