Un gard stabilește granița dintre casa voastră și proprietățile vecine. Așadar, trebuie să vă asigurați că știți de care parte a gardului sunteți responsabil, fie că este vorba de înlocuirea stâlpilor rupți sau de vopsirea gardului.

Mai jos, cei care locuiesc în Marea Britanie vor găsi răspunsurile la unele dintre cele mai frecvente întrebări pentru a ajuta la prevenirea oricăror dispute și la menținerea unor relații bune cu vecinii, conform Homebuilding.com.

În Marea Britanie, în general este acceptat faptul că limita din stânga unei proprietăți – privind de la drum – este responsabilitatea proprietarului. Deși acest lucru este adevărat în multe cazuri, nu este întotdeauna lucrurile stau astfel. În unele cazuri, proprietarii pot fi responsabili pentru gardul din dreapta.

”Puteți discuta cu vecinii pentru a stabili pentru a vedea de care parte a gardului sunt responsabili. Dar înainte de orice, va trebui să verificați actele de proprietate”, sfătuiește expertul Malcom Fears.

Actele vor avea un plan la scară al casei și al proprietăților înconjurătoare și vor evidenția liniile de delimitare cu un simbol în formă de T. Vârful lui T va indica proprietatea responsabilă pentru acea limită.

Actul de proprietate nu numai că va determina de ce parte a limitei vă aparține, dar va stabili și cine este responsabil pentru gardul de la capătul grădinii. Din nou, acest lucru va fi indicat cu simbolul T.

Pentru zonele care dau spre un drum, o alee pietonală sau o autostradă publică – de obicei grădini frontale– înălțimea maximă permisă este de un metru fără autorizație de construcție.

De asemenea, este necesară autorizația de construire pentru gardurile noi.

De obicei, un gard poate avea până la doi metri fără autorizație de construire. De aceea, majoritatea panourilor de la centrul local de grădinărit nu au o înălțime mai mare. Cu toate acestea, cu autorizație de construire, un gard poate fi și de 2 metri.

Dar nu este atât de simplu pe cât pare. Limita de doi metri se aplică zonelor care nu au vedere la un drum – de obicei, o grădină din spate. Și nu puteți adăuga un spalier peste un gard de doi metri fără a obține autorizație de construire.

Este posibil, dar trebuie să cereți permisiunea vecinului înainte de a face asta.

Plantele agățate sunt puțin diferite. Greutatea suplimentară de pe panouri ar putea duce la deteriorarea gardului, care va trebui reparat sau înlocuit. Cel mai probabil, va trebui să plătiți pentru gardul deteriorat sau să luați în considerare costul instalării unui gard, dacă daunele sunt semnificative.

Discutați acest lucru cu vecinul atunci când cereți permisiunea.

Actele de proprietate stabilesc cine este responsabil pentru un gard de delimitare. Dacă nu aveți o copie, se pot solicita documente online prin intermediul site-ului Registrului Funciar HM.

Dacă s-a stabilit că gardul care necesită reparații aparține vecinului, nu prea ai ce face. Nu poți să-l obligi să cheltuiască bani pe reparații dacă nu vrea. Nu există nicio lege care să poată fi aplicată pentru a-l obliga să repare gardul.

Dacă te-ai săturat să te uiți la gardul urât al vecinului, soluția simplă este să montezi un gard nou pe partea ta de curte pentru a-i ascunde gardul.