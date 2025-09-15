Declarațiile ministrului Muncii au fost făcute în contextul protestelor de luni ale angajaților din administrația publică, care s-au adunat în stradă la București pentru a-și exprima nemulțumirea față de deciziile guvernului condus de Ilie Bolojan. Sindicaliștii susțin că măsurile propuse vor paraliza întregul sistem și amenință cu declanșarea unei greve generale dacă acestea nu vor fi retrase.

„Am fost, sunt și voi rămâne un sprijinitor al sindicatelor și a oamenilor care lucrează în această țară și nu sunt, n-am fost și nu voi deveni un sprijinitor a ideii de concediere”, a spus ministrul.

Ministrul a explicat că resursa umană din administrație ar putea fi redistribuită acolo unde este nevoie. El a dat ca exemplu căminele de bătrâni construite prin PNRR, care sunt finalizate, dar nu au încă personal alocat pentru gestionarea lor, subliniind necesitatea de a asigura personal pentru a face funcționale aceste investiții.

Acesta a menționat situația Corpului de Control al Agenției Naționale pentru Dizabilitate, care până de curând avea un singur angajat, în condițiile în care în țară există aproximativ 950.000–960.000 de persoane cu dizabilități. Ministrul a arătat că, pentru a preveni fraudele și a controla suspiciunile fără a afecta drepturile legitime ale persoanelor cu dizabilități, este evident că este nevoie de mai mulți angajați.

„Cred că resursa umană din administrație, dacă e să vorbim despre asta, poate să fie obiectul unei realocări. Avem astăzi, să vă dau un exemplu, cămine de bătrâni făcute prin PNRR, finalizate, care nu au încă o alocare de resursă umană pentru gestionarea acelei investiții. Nu văd pe nimeni care s-ar putea opune idei că acolo avem nevoie de niște oameni care să facă funcțională o investiție pe care am făcut-o. Corpul de Control al Agenției Naționale pentru Dizabilitate a avut până de curând un angajat. Avem 950-960 de mii de persoane cu dizabilități în această țară. Dacă vrem să oprim fraudele și dacă vrem să controlăm acolo unde avem suspiciuni de fraude, fără a afecta în niciun moment drepturile legitime ale persoanelor cu dizabilități din această țară, cu un om, imaginați-vă că nu se poate face aproape nimic”.

Manole a evidențiat că lipsa de personal afectează numeroase domenii din administrația publică. El a menționat că, de exemplu, ministrul de Interne ar semnala deficitul de polițiști, iar ministrul Educației ar sublinia nevoia de cadre didactice, subliniind că aproape în toate sectoarele există necesitatea suplimentării resursei umane.