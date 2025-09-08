Motivele scrisorii includ blocajul apărut în procesul de elaborare a proiectului de lege privind măsurile din administrația publică, în special referitor la intenția de reducere masivă a numărului de posturi, precum și dezbaterile conflictuale din spațiul public care ar putea afecta grav funcționarea autorităților administrației locale și regimul general al funcției publice.

Sindicatele reclamă lipsa unui dialog participativ și constructiv cu federațiile sindicale direct implicate. Un alt punct semnalat este reluarea procesului de colectare a datelor despre posturile existente în administrația publică locală prin intermediul instituțiilor prefectului, într-un format îmbunătățit care permite localizarea posturilor vacante și temporar vacante pe mai multe categorii de activități.

De asemenea, federațiile consideră necesar un dialog social și o colaborare reală pentru identificarea soluțiilor adecvate care să permită atingerea obiectivelor Guvernului, fără măsuri nejustificate sau eronate. De asemenea, ele au menționat acțiunile de protest deja aflate în curs în primării, prin închiderea lucrului cu publicul.

Scrisoarea a fost semnată de Federația Columna-SCOR, Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA), Federația Națională a Sindicatelor Unite din Poliția Locală, Federația Națională a Sindicatelor din Administrația Publică Locală SEDLEX, Federația PUBLISIND, Federația Sindicatelor Democratice din România și Uniunea Sindicatelor Funcționarilor Publici și Personalului Contractual FORȚA LEGII.

„Din dorința de a deschide calea dialogului și negocierilor pentru rezolvarea problemelor de larg interes public pe care le-am enumerat mai sus, VĂ SOLICITĂM invitarea noastră de îndată la negocieri, în format minim de câte 2-3 reprezentanți ai prezentelor organizații sindicale reprezentative reunite, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (4) din Legea nr. 367/2022, cel târziu până joi 11 septembrie 2025, dată de la care organizarea acțiunilor de protest extreme programate săptămâna viitoare devine ireversibilă din punct de vedere logistic și financiar!”, arată scrisoarea deschisă adresată lui Ilie Bolojan.

Două dintre sindicate au amenințat deja cu greva generală începând cu 15 și 17 septembrie, în cazul în care negocierile nu vor avea loc. Este vorba despre FNSA și Federația Columna-SCOR. În același timp, federațiile au programat un miting comun de protest în Piața Victoriei, urmat de un marș spre Parlament în ziua de 15 septembrie.