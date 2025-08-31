FNSA precizează că, potrivit legislației în vigoare, primăriile și consiliile județene pot avea maximum 180.994 de posturi. În practică, însă, organigramele aprobate însumează doar 158.547 de posturi, ceea ce reprezintă cu 23% mai puțin decât plafonul legal.

Cu alte cuvinte, administrația locală operează deja cu un număr de angajați sub limita maximă permisă de lege. Cu toate acestea, Guvernul intenționează să reducă și mai mult personalul: unele propuneri venite din partea liderilor politici din coaliție vizează tăieri de 30% până la 45% din posturile ocupate, afectând astfel oameni care lucrează efectiv pentru comunități.

Potrivit FNSA, adevărata problemă constă în faptul că niciun post vacant nu va fi desființat și că reducerile vizează doar posturile ocupate, permițând astfel partidelor să-și mențină clientela politică. Organizația a caracterizat această măsură nu ca pe o reformă, ci ca pe o execuție colectivă a angajaților din administrația publică, concomitent cu protejarea sinecurilor și relațiilor politice.

„În loc să construiască o reformă reală, fundamentată pe criterii clare și pe analiza nevoilor comunităților, premierul Ilie Bolojan aruncă în aer administrația cu o abordare haotică, menită să salveze doar interesele politice ale coaliției. Nu avem analize despre cum vor funcționa administrațiile locale după aceste tăieri. Nu știm care sunt efectele pentru cetățeni. Cât de mult vom aștepta pentru ca un polițist local să participe la o intervenție? Sau cât de mult vom aștepta pentru o autorizație de construire? Nu știm nici dacă Guvernul are bani să susțină șomajul pentru toți cei care vor pleca acasă! La cât se vor ridica cheltuielile totale cu șomajul? Nu există o analiză de impact, nimic! Suntem de acord că este nevoie de reformă, dar nu trebuie făcută cu sapa, ci calculat, așezat, în baza unor analize și consultări reale cu partenerii sociali, în care să se țină cont de propunerilor sindicatelor, specialiștilor, administrației locale! Altfel, ce vedem acum este că se lovește direct în funcționarii care duc greul zilnic în primării, consilii județene și servicii publice!”

FNSA atrage atenția că măsura de a menține posturile vacante, reducând doar posturile deja ocupate, nu este doar imorală, ci contravine și principiilor legale care ar trebui să guverneze o reformă autentică.

Federația Națională a Sindicatelor din Administrație cere:

Retragerea imediată a proiectului de reformă a administrației locale. Prezentarea simulărilor reale privind impactul asupra serviciilor publice și comunităților locale. Modificarea proiectului astfel încât să fie desființate posturile vacante și sinecurile politice, nu cele ocupate de funcționari care își desfășoară activitatea zilnic pentru cetățeni. Clarificarea în proiect că în 2026 nu vor mai fi efectuate angajări în administrația locală.

FNSA avertizează că prin eliminarea impozitului pe cifra de afaceri pentru multinaționale, incluse în Pachetul 2, Guvernul trimite lucrătorii români în șomaj și sărăcie, în timp ce marile companii sunt scutite de taxe. Federația susține că această măsură favorizează multinaționalele și încarcă povara fiscală asupra angajaților, afectându-le veniturile și securitatea locurilor de muncă.

Potrivit FNSA, o astfel de reformă pierde orice credibilitate, iar Guvernul trebuie să ia decizii în interes public și nu pentru grupuri de interese, altfel riscând să se comporte ca un „grup infracțional”.

Federația a anunțat că, dacă aceste măsuri vor fi aplicate, va organiza proteste ample, subliniind că românii au nevoie de o administrație eficientă și stabilă, nu de o structură decimată pentru a face loc clientelei politice.