Regulă pentru cei care au ieșit la pensie. Nivelurile variate ale celor patru surse de venit pentru persoanele în vârstă, majoritatea pensionari, arată diversitatea sistemelor de securitate socială din Europa, informează Euronews.

Pensionarii se confruntă cu dificultăți financiare în multe țări, iar unele persoane în vârstă de 65 de ani și peste continuă să lucreze chiar dacă au vârsta ieșirii la pensie. Dar cum variază exact sursele de venit ale persoanelor în vârstă de la o națiune la alta?

Euronews arată că, potrivit datelor OCDE, două treimi (66%) din venitul persoanelor în vârstă de 65 de ani și peste din Europa provin din plăți publice, care sunt în principal pensii și beneficii de stat.

Munca este cea mai mare sursă de venit după transferurile publice, reprezentând 21% din venitul disponibil pentru cetățenii în vârstă.

Veniturile din capital, cum ar fi pensiile private și economiile – 7%, iar pensiile ocupaționale private – 6%.

Ponderea plăților publice în venituri variază de la 41% în Elveția la 86% în Belgia.

Pensiile publice reprezintă cel puțin trei sferturi din veniturile persoanelor în vârstă din Luxemburg (83%), Austria (82%), Finlanda (80%), Cehia (76%), Italia (76%), Portugalia și Grecia (ambele 75%).

Pe lângă Elveția, această pondere este sub 50% în Regatul Unit (42%), Olanda (43%) și Danemarca (45%).

Printre cele mai mari cinci economii ale Europei, Franța are cea mai mare pondere a pensiilor publice în veniturile persoanelor în vârstă, de 78%, în timp ce Regatul Unit are cea mai mică, de 42%. Ponderea este de 76% în Italia, 72% în Spania și 68% în Germania. Cu excepția Finlandei, țările nordice au ponderi mai mici ale transferurilor publice. Ponderea este de 52% în Suedia și de 58% atât în Norvegia, cât și în Islanda.

În Turcia, țară candidată la UE, 57% din veniturile persoanelor în vârstă provin din pensii publice.

Pensiile ocupaționale private (pensii, plăți compensatorii, ajutoare de deces etc.) nu sunt foarte obișnuite în Europa.

Dintre cele 27 de țări, doar șapte le menționează ca sursă de venit pentru persoanele în vârstă. Olanda are cea mai mare pondere, unde acestea reprezintă 40% din venit, urmată de Regatul Unit cu 33% și Elveția cu 29%.

Trei țări nordice au pensii ocupaționale private. Acestea reprezintă 19% din venituri în Suedia, 15% în Danemarca și 14% în Norvegia.

Germania este ultima țară din acest grup, pensiile ocupaționale private reprezentând doar 5% din venituri.

Procentul din venit care provine din capital – în principal pensii private și economii personale – variază semnificativ în Europa: de la mai puțin de 1% în Slovacia până la până la 23% în Danemarca. În mai multe țări, această pondere este de cel puțin 10%. Acestea includ Turcia și Elveția (ambele cu 16%), Franța (15%), Suedia (12%), Regatul Unit (11%) și Finlanda, Norvegia și Islanda (fiecare cu 10%).

Ponderea capitalului în veniturile persoanelor în vârstă este mai mică de 5% în mai multe țări.

Ponderea muncii în veniturile persoanelor în vârstă este semnificativă în multe țări europene, depășind o treime în mai multe. Aceasta variază de la 7% în Franța la 40% în Letonia.

Munca reprezintă peste 32% din veniturile persoanelor în vârstă în Slovacia (36%), Lituania (35%), Estonia și Polonia (ambele 34%) și Islanda (32%).

Munca reprezintă cel puțin o cincime din venitul persoanelor în vârstă în mai multe țări, inclusiv Turcia (27%), Ungaria (26%), Slovenia (23%), Irlanda și Cehia (22% fiecare), precum și Grecia, Portugalia (21% fiecare) și Spania (20%).

Persoanele în vârstă din Franța, Luxemburg, Finlanda și Belgia se numără printre cele mai puțin dependente de muncă, veniturile din salarii reprezentând mai puțin de 11% din venitul lor total.

Europa de Vest (Belgia, Franța, Austria) se bazează în mare măsură pe pensiile publice ca principală sursă de venit.

Țările nordice (Danemarca și Suedia, nu și Finlanda) au surse de venit mai diversificate, inclusiv scheme de pensii private puternice.

Europa de Est și de Sud (inclusiv Polonia, Slovacia, Grecia și Turcia) tind să aibă ponderi mai mari ale veniturilor legate de muncă.

Pensiile ocupaționale private rămân subdezvoltate în multe țări din Europa de Est și de Sud.