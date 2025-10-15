Grupul german STIHL a deschis oficial, miercuri, la Oradea, prima sa unitate de producție din lume destinată exclusiv echipamentelor pe acumulatori, o investiție majoră de 125 de milioane de euro realizată în doar un an și jumătate.

Evenimentul a avut loc în prezența premierului Ilie Bolojan, a conducerii internaționale a companiei, a reprezentanților familiei Stihl și a autorităților locale și naționale, marcând o nouă etapă în dezvoltarea economică a regiunii și în consolidarea poziției României pe harta industriei europene.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, în cadrul ceremoniei, că investiția STIHL reprezintă un exemplu de succes al transferului tehnologic și al colaborării dintre sectorul privat și administrația locală. El a explicat că decizia companiei de a investi la Oradea confirmă potențialul regiunii și contribuie la crearea de locuri de muncă stabile, adăugând că acest proiect va oferi comunității locale șansa de a-și menține familiile acasă.

Premierul a subliniat că fiecare angajat din companiile private contribuie direct la dezvoltarea României prin impozitele plătite și a transmis recunoștință tuturor celor care vor lucra în noua fabrică, pe care i-a considerat parte esențială a creșterii economice.

El a adăugat că inaugurarea fabricii vine în completarea unui alt proiect important deschis tot miercuri, Centrul de Transfer Tehnologic din Oradea, menit să creeze o legătură strânsă între mediul universitar și cel industrial, asigurând forță de muncă calificată pentru companiile care investesc în regiune.

Totodată, Bolojan a insistat asupra importanței dezvoltării învățământului dual și a programelor multilingve, amintind liceele și universitățile care pregătesc specialiști pentru industria locală.

„Această investiţie la Oradea înseamnă transfer tehnologic, înseamnă acces la pieţe importante. Cei zeci de ani în care compania Stihl a cucerit pieţe, în care a asimilat tehnologii înseamnă că vor permite generarea de locuri de muncă, vor permite transfer tehnologic, acumularea de capabilităţi în aşa fel încât să putem dezvolta această zonă în anii următori. Această companie nu ar fi operaţională fără cei care vor lucra aici, o parte sunt aici în sală. Vreau să vă mulţumesc pe de acum pentru ceea ce veţi face şi nu o să încetez să repet: cei care lucrează în companiile private sunt cei care duc ţara noastră în spate pentru că fiecare plăteşte un impozit şi din aceste impozite pe care le plătesc companiile din munca angajaţilor bugetul de stat încasează venituri din care putem să facem investiţii, să avem şcoli mai bune sau spitale mai bune şi vă mulţumesc pentru ceea ce veţi face în această companie. Locurile de muncă înseamnă oportunităţi, în plus înseamnă o şansă pentru ca familiile să rămână aici în comunităţile noastre, în cazul de faţă în Oradea”, a afirmat miercuri, 15 octombrie, premierul Ilie Bolojan.

La rândul său, primarul municipiului Oradea, Florin Birta, a afirmat că investiția STIHL este o confirmare a atractivității economice a orașului și o garanție pentru viitoarele investiții. Prezența unei companii de talia grupului german reprezintă un reper pentru alți investitori interesați de regiune, întrucât, odată cu stabilirea STIHL la Oradea, deciziile de investiție ale altor companii vor deveni mai ușoare.

„Oricine va veni să investească de acum înainte în Oradea şi va auzi că Stihl este aici, cu siguranţă va avea o decizie mai uşor de luat”, a spus edilul.

Birta a explicat că mai multe avantaje au contribuit la alegerea municipiului Oradea de către compania germană: apropierea de granița cu Ungaria, integrarea în spațiul Schengen, accesul rapid la rețeaua europeană de autostrăzi și existența unui aeroport conectat direct cu orașe-cheie din Germania, precum München. El a arătat că aceste elemente au consolidat poziția orașului ca hub industrial competitiv, capabil să atragă investiții de anvergură.

Președintele Camerei de Comerț Româno-Germane, Sebastian Metz, a apreciat că orașul Oradea este un exemplu de dezvoltare echilibrată și un amplasament ideal pentru investiții. El a declarat că evoluția municipiului este vizibilă nu doar în reabilitarea patrimoniului, ci și în calitatea managementului local și în infrastructura modernă.

Metz a arătat că Germania vede în România un partener important, iar în Bihor o regiune cu potențial ridicat, datorită universității, forței de muncă calificate și orientării către perfecționare continuă.

Acesta a adăugat că România dispune de toate condițiile necesare pentru a atrage noi investitori germani și că țara se află pe un drum pozitiv în ceea ce privește reformele economice.

„Am speranţa şi convingerea, totodată, că România beneficiază de toate ingredientele necesare pentru atragerea de investitori din Germania, fie aici, în minunatul judeţ Bihor, fie în alte zone din România. Este o ţară în care dezvoltarea economică este ridicată, vrem să facem parte din dezvoltarea economiei româneşti. Aş adăuga că ne aflăm în momentul în care e nevoie de reforme. Ceea ce faceţi şi intenţionaţi să faceţi pe viitor are un rol deosebit de important. Şi, da, confirm că ne aflăm pe drumul cel bun când vine vorba de reforme în România. Trebuie să continuăm să rămânem competitivi. Nu pot decât să încurajez Guvernul României să continue pe calea reformelor pe care le-aţi iniţiat deja”, a afirmat Sebastian Metz.

Nikolas Stihl, președintele Consiliului Consultativ și al Consiliului de Supraveghere al Grupului, a explicat că fabrica din Oradea este o investiție strategică și o piesă esențială în planul global de extindere al companiei.

El a precizat că unitatea va sprijini tranziția portofoliului STIHL către soluții inovatoare, cum sunt și echipamentele pe baterii.

„Noua fabrică din Oradea extinde reţeaua noastră globală şi consolidează poziţia Stihl pe segmentul echipamentelor pe acumulatori aflat în plină expansiune. Este o investiţie esenţială, care va asigura competitivitatea noastră pe termen lung în Europa”, explică dr. Nikolas Stihl.

Fabrica este amplasată în Parcul Industrial Eurobusiness I din Oradea și are, în prezent, 145 de angajați. În aceeași zi cu inaugurarea, a început și producția efectivă. Clădirea are o suprafață operațională de 47.000 de metri pătrați, pe un teren de 147.000 de metri pătrați, și dispune de linii de producție multi-produs, flexibile și automatizate, conforme cu principiile Industriei 4.0, care asigură trasabilitate digitală, eficiență și procese sustenabile.

Certificată DGNB Gold pentru sustenabilitate, unitatea integrează tehnologii fotovoltaice și geotermale, reflectând angajamentul grupului față de protejarea mediului. Construcția a început în martie 2024 și a fost finalizată în mai puțin de 18 luni.

Planurile de producție ale STIHL la Oradea sunt ambițioase. Compania intenționează să atingă un volum anual de un milion de pachete de baterii până în 2026, urmând ca, până în 2028, să ajungă la 1,8 milioane de pachete și 1,7 milioane de echipamente pe acumulatori. În prima etapă, fabrica va produce suflante și pachete de baterii din gama profesională, urmând ca, pe termen mediu, să fie adăugate și alte produse, precum motocoase, drujbe și unelte electrice.

În prezent, unul din patru produse STIHL vândute la nivel global este alimentat de acumulatori, iar compania își propune să crească ponderea acestora la 35% până în 2027 și la aproximativ 80% până în 2035, semn al unei transformări rapide către tehnologii nepoluante și eficiente energetic.