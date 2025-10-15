Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a informat, miercuri, că „campania de plăţi în avans aferentă anului de cerere 2025 va demara joi, 16 octombrie”. Măsura face parte din calendarul anual al sprijinului acordat agricultorilor şi are rolul de a asigura lichidităţi pentru pregătirea campaniilor agricole din sezonul următor.

Conform legislaţiei europene în vigoare, statele membre pot acorda plăţi anticipate de până la 70% din cuantumul intervenţiilor finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA). În acest context, APIA a stabilit nivelurile de referinţă pentru principalele forme de sprijin care vor beneficia de avansuri în 2025.

Pentru intervenţia PD-01, respectiv Sprijinul de bază pentru venit în scopul sustenabilităţii (BISS), suma luată în calcul este de 89,34 euro pe hectar sau animal. În cazul PD-02, Sprijin redistributiv complementar pentru venit (CRISS), valoarea este de 46,87 euro, iar pentru PD-03, Sprijinul pentru tinerii fermieri, cuantumul se ridică la 43,20 euro. Pentru PD-04, care vizează practici benefice pentru mediu aplicabile terenurilor arabile, avansul se va calcula raportat la suma de 56,28 euro pe hectar.

De asemenea, pentru alte intervenţii din cadrul Planului Strategic PAC 2023–2027, sumele stabilite pentru calculul avansului de 70% sunt de 85 de euro pentru PD-05 – practicarea unei agriculturi prietenoase cu mediul în fermele mici, respectiv tot 85 de euro pentru PD-06, care vizează înierbarea intervalului dintre rânduri în plantaţiile pomicole, viticole, pepiniere şi hameişti. În ceea ce priveşte sprijinul cuplat pentru venit, fermierii vor primi 296,12 euro pentru vacile de lapte (PD-21), 190,82 euro pentru carnea de vită (PD-22), 160 de euro pentru bivoliţele de lapte (PD-23) şi 12,54 euro pentru ovine şi caprine (PD-24).

Toate aceste cuantumuri au fost stabilite prin Ordinul OMADR nr. 334/10.10.2024, act normativ care reglementează realocarea fondurilor şi condiţiile de acordare a avansurilor pentru anul 2025. Documentul face parte din Planul Strategic PAC 2023–2027 şi a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 939/10.10.2025.

Campania de plăţi în avans se va derula în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2025, iar plăţile către fermieri vor fi efectuate în lei, la cursul de schimb de 5,0806 lei/euro, stabilit de Banca Centrală Europeană pe 30 septembrie 2025 şi publicat ulterior în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Potrivit datelor furnizate de APIA, în campania de depunere a cererilor unice de plată din acest an, desfăşurată între 3 martie şi 13 iunie 2025, au fost înregistrate 708.012 cereri, acoperind o suprafaţă totală de 9.875.710,11 hectare. În comparaţie cu anul anterior, când au fost depuse 730.395 cereri pentru 9.962.885 hectare, se constată o uşoară creştere a suprafeţei medii pe exploataţie, concomitent cu o reducere a numărului mediu de parcele declarate per fermier.

Prin această campanie, autorităţile urmăresc să asigure o implementare eficientă a măsurilor de sprijin financiar destinate sectorului agricol şi să sprijine fermierii în menţinerea activităţii într-un context economic tot mai dificil.