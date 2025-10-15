Potrivit președintelui Asociației Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF), Alin Iacob, legea a fost adoptată „pe repede-înainte”, sub pretextul urgenței legate de aderarea României la OCDE, fără o analiză reală a amendamentelor depuse de organizațiile de profil și de experți independenți.

Deși Iacob a participat online la ședința comună a Comisiilor de Buget-Finanțe și Muncă din Camera Deputaților, intervenția sa a fost „artificial scurtată” din cauza problemelor tehnice ale sistemului de videoconferință. El a mai precizat că niciunul dintre amendamentele propuse de AURSF nu a fost preluat de deputați.

Singurul parlamentar care a susținut o parte dintre propuneri, potrivit lui Iacob, a fost Claudiu Năsui (CFA), însă amendamentele acestuia au fost, de asemenea, respinse.

„Legea care modifică fundamental modul în care românii vor avea acces la sumele aflate în conturile lor personale de hashtag#pensiiprivate a fost adoptată ieri pe repede-înainte de comisiile de raport din Camera Deputaților (cameră decizională), în varianta adoptată de Senat, sub pretextul urgenței legate de aderarea României la OCDE. Chiar dacă aflat departe de țară și în imposibilitatea de a participa fizic la lucrările Comisiilor Reunite de Buget-Finanțe și de Muncă și Protecție Socială de la Camera Deputaților, am expus online poziția participanților la sistemul de pensii private, prin amabilitatea de care a dat dovadă președintele Comisiei de Muncă și Protecție Socială din Camera Deputaților, Adrian Solomon. Din păcate, intervenția mea în cadrul lucrărilor Comisiilor Reunite a fost artificial scurtată de problemele tehnice ale sistemului online de conferințe al Camerei Deputaților, dar și de neasumarea de către deputați a amendamentelor depuse de Asociația Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF) și de ceilalți experți semnatari ai acestora. Îi mulțumesc lui Claudiu Năsui, CFA că a preluat unele dintre amendamentele noastre, însă din păcate și acestea au fost integral respinse”, a transmis președintele AURSF într-o postare pe rețelele sociale.

Printre modificările contestate se numără prevederile care limitează dreptul de dispoziție al participanților asupra propriilor sume acumulate, reducerea posibilității de a alege modul de plată a pensiei private, precum și majorarea comisioanelor pentru administratorii noilor fonduri de plată.

Alin Iacob susține că viitoarele fonduri de plată vor încasa comisioane de până la 2,5 ori mai mari pentru administrarea unor portofolii mai puțin complexe decât cele existente. În opinia sa, perioada minimă de plată a pensiei ar trebui redusă, având în vedere rata ridicată a inflației, una dintre cele mai mari din Uniunea Europeană.

„Printre amendamentele respinse s-au numărat cele care vizau redarea dreptului de proprietate și al atributelor sale (dreptul de folosință și de dispoziție) participanților în sistemul de pensii private, reducerea perioadei minime de plată a pensiei, pentru a nu fi drastic afectată de una dintre cele mai mari rate ale inflației din Uniunea Europeană sau cadoul făcut administratorilor viitoarelor fonduri de plată, care vor beneficia de hashtag#comisioane de 2,5 ori mai mari pentru plasamente mult mai puțin complexe decât cele gestionate de administratorii actuali ai fondurilor de pensii. Deputații au ignorat însă nu doar voința participanților, ci și legislația națională și europeană în materie de plăți, stabilind ca cheltuielile cu plata pensiei private pe teritoriul României să fie suportate de membru/beneficiar/supraviețuitor în locul furnizorilor”, a mai scrie Iacob.

AURSF atrage atenția și asupra unei prevederi introduse în noua lege, potrivit căreia cheltuielile legate de plata pensiei private vor fi suportate de beneficiar, nu de furnizorii de servicii financiare.

Asociația susține că această modificare contravine articolului 142 din Legea 209/2019, care transpune o directivă europeană privind serviciile de plată. Textul legislativ european prevede clar că, în interiorul Uniunii Europene, beneficiarul plății suportă costurile impuse de banca sa, iar plătitorul pe cele ale propriului furnizor, nu invers.

AURSF anunță că va sesiza instituțiile europene și va solicita reanalizarea prevederilor care, în opinia organizației, limitează accesul participanților la fondurile acumulate și transferă costurile administrative în sarcina acestora.

„Prevederea încalcă în mod flagrant art. 142 din legea 209/2019, care transpune o directivă europeană și care menționează clar ca lumina zilei: „Beneficiarul plății suportă prețul perceput de prestatorul său de servicii de plată, iar plătitorul suportă prețul perceput de prestatorul său de servicii de plată, atunci când operațiunile de plată sunt efectuate în interiorul Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European și atât prestatorul de servicii de plată al plătitorului, cât și cel al beneficiarului plății sau prestatorul de servicii de plată unic din cadrul operațiunii de plată se află pe teritoriul acesteia/acestuia”. Asociația Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF) va continua să întreprindă toate demersurile legale, la nivel național și european, pentru a reda românilor drepturile care le sunt încălcate prin actuala formă a legii”, mai transmite Alin Iacob, președintele AURSF, în mesajul său pe rețelele de socializare.

Legea urmează să fie votată în plenul Camerei Deputaților, ultima etapă înainte de promulgare.