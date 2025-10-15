România își consolidează rolul strategic în arhitectura de securitate a Europei de Est prin utilizarea fondurilor europene SAFE – un instrument financiar dedicat sprijinirii industriei de apărare și întăririi capacității de reacție a statelor membre. Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a detaliat marți, 14 octombrie, la Bruxelles, modul în care aceste resurse vor fi folosite, în cadrul Conferinței Europene de Apărare și Securitate, ajunsă la cea de-a cincea ediție.

Într-un dialog acordat Auréliei Pugnet, corespondent-șef pe probleme de apărare al publicației Euractiv, Moșteanu a explicat că, dincolo de investițiile militare propriu-zise, România urmărește să devină un nod de stabilitate și cooperare în regiune, prin proiecte comune cu Republica Moldova și Ucraina.

Ministrul a subliniat că fondurile SAFE vor fi direcționate atât către achiziția de echipamente militare esențiale, cât și către dezvoltarea infrastructurii critice, cu accent pe securizarea rutelor strategice, modernizarea bazelor logistice și crearea de capacități industriale capabile să susțină eforturile defensive la nivel regional.

„România va folosi fondurile SAFE pentru achiziția de capabilități militare esențiale și pentru dezvoltarea infrastructurii critice pe Flancul Estic, urmărind și o mai bună conexiune cu Ucraina și Republica Moldova”, a precizat Liviu Moșteanu.

În discursul său, ministrul român a evidențiat provocările majore de securitate cu care se confruntă țările din proximitatea conflictului din Ucraina, dar și importanța unei abordări unitare la nivelul Uniunii Europene și NATO. El a arătat că, pe fondul unui context geopolitic instabil, România și partenerii săi trebuie să acționeze concertat pentru a-și crește capacitatea de reacție, mobilitate și interoperabilitate militară.

De asemenea, Moșteanu a subliniat dimensiunea economică și societală a investițiilor în apărare, afirmând că acestea nu reprezintă doar cheltuieli militare, ci și investiții în dezvoltare, capabile să genereze locuri de muncă, inovare tehnologică și consolidarea bazei industriale europene.

În acest sens, oficialul român a pledat pentru o consolidare echilibrată a Bazei Europene Tehnologice și Industriale de Apărare, prin distribuirea uniformă a investițiilor între statele membre, astfel încât beneficiile să fie resimțite la nivelul întregii Uniuni.

„Este esențial să utilizăm această oportunitate pentru consolidarea industriilor de apărare în întreaga Europă, generarea de beneficii pentru cetățeni și generarea sprijinului acestora pentru proiectul european astfel încât să evităm apariția unei Europe cu mai multe viteze”, a declarat ministrul Moșteanu.

Pe finalul intervenției sale, ministrul Apărării a mulțumit statelor aliate care participă la misiunile de descurajare și apărare desfășurate în România, subliniind importanța solidarității europene și euroatlantice.

Potrivit lui Moșteanu, România va continua să colaboreze activ în cadrul NATO și UE pentru consolidarea securității pe Flancul Estic, iar programul Defence Readiness 2030 va reprezenta principalul instrument de coordonare a eforturilor naționale și europene în următorii ani.

Prin implementarea fondurilor SAFE și prin noile proiecte de infrastructură militară, România își propune nu doar să își întărească apărarea proprie, ci și să contribuie la stabilitatea și reziliența întregii regiuni est-europene, într-un moment în care securitatea continentală rămâne o prioritate comună.