Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a precizat că își va depune mandatul de deputat imediat ce noul Guvern va fi votat. El a explicat că a venit din mediul privat pentru a prelua funcția de prim-ministru pentru un mandat de doi ani și jumătate, la solicitarea președintelui Maia Sandu.

În cadrul unei conferințe de presă alături de Igor Grosu, liderul PAS, Recean a subliniat că perioada guvernării sale a fost marcată de provocări majore, inclusiv gestionarea iernilor dificile, războiul de la graniță și organizarea alegerilor parlamentare, concomitent cu asigurarea investițiilor și creșterea salariilor și pensiilor.

Igor Grosu a apreciat contribuția lui Recean și a declarat că PAS va veni cu un candidat pentru funcția de prim-ministru, însă deocamdată nu poate anunța numele viitorului premier. Grosu și-a exprimat dorința ca viitorul Guvern să fie susținut de majoritatea parlamentară pro-europeană reprezentată de PAS.

„Mandatul meu se încheie odată cu expirarea mandatului actualului Guvern”, a declarat Dorin Recean într-o conferință de presă alături de Igor Grosu.

Dorin Recean este prim-ministru al Republicii Moldova din februarie 2023 și s-a aflat pe locul doi pe lista candidaților PAS la funcția de deputat în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Anterior, Recean a ocupat funcțiile de consilier prezidențial pentru apărare și securitate națională, secretar al Consiliului Suprem de Securitate și ministru de Interne în Guvernul Filat.

„Anunț că PAS va veni cu un candidat pentru funcția de prim-ministru. Am avut deosebita plăcere să avem o conlucrare cu domnul prim-ministru (…). Au fost câteva ierni foarte dificile cărora a terbuit să le facem față, cu un război la hotar, în același timp a trebuit să organizăm alegerile parlamentare. Concomitent, instituțiile au trebuit să-și facă treaba, să aducă investiții, să aducă resurse pentru a mări pensiile și salariile. Domnule premier, vă mulțumim că ați acceptat invitația de activa în funcție (…). Intenția noastră era să-l înaintăm pe domnul Recean la funcția de prim-ministru”, a declarat Igor Grosu.

Decizia lui Recean marchează încheierea unui mandat de doi ani și jumătate la conducerea Executivului, cu multiple provocări politice și economice, și pregătește terenul pentru numirea unui nou premier susținut de PAS.