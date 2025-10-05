Alegerile parlamentare din Republica Moldova au fost declarate valide de către Comisia Electorală Centrală
Comisia Electorală Centrală (CEC) din Republica Moldova a confirmat duminică rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie.
Decizia a fost deja trimisă Curţii Constituţionale pentru validarea oficială a scrutinului şi a mandatelor de deputat, notează jurnaliștii de la newsmaker.md.
La scrutin au participat 1.609.579 de alegători, ceea ce reprezintă 52,24% din totalul celor înscrişi pe liste. Numărul total de voturi valabil exprimate a fost de 1.578.722.
Distribuţia celor 101 mandate parlamentare va fi următoarea:
- PAS – 55 locuri,
- Blocul Patriotic – 26,
- Blocul Alternativa – 8,
- Partidul Nostru – 6,
- Partidul Democraţia Acasă – 6 mandate.
În ceea ce priveşte voturile obţinute, PAS a acumulat 792.557, Blocul Patriotic 381.984, Blocul Alternativa 125.706, Partidul Nostru 97.852, iar Democraţia Acasă 88.679 voturi.
Curtea Constituţională are 10 zile pentru a valida sau anula alegerile. Țara vecină ar putea avea un nou Parlament și Guvern în mai puțin de 2 luni
Conform legislaţiei din Moldova, Curtea Constituţională are la dispoziţie zece zile pentru a valida sau anula alegerile, iar hotărârea se publică în Monitorul Oficial în maximum două zile.
După validare, şeful statului va convoca noul Parlament în termen de 30 de zile pentru şedinţa de constituire, în cadrul căreia se va prezenta raportul Curţii, se va alege conducerea Legislativului şi se vor forma fracţiunile parlamentare.
Următoarea etapă vizează desemnarea unui candidat la funcţia de prim-ministru, care are 15 zile pentru a prezenta lista miniştrilor şi programul de guvernare. Dacă obţine majoritatea voturilor, Guvernul este învestit, iar preşedintele ţării semnează decretul de numire în cel mult 14 zile.
Astfel, în mai puţin de două luni, Republica Moldova ar putea avea un Parlament complet funcţional şi un Guvern nou învestit.
„Am demonstrat lumii întregi că suntem curajoși și demni, nu ne-am lăsat intimidați, speriați, ne-am protejat țara prin votul nostru onest. Ieri, dar și în săptămânile de campanie, am arătat că știm să fim uniți când viitorul țării noastre e în primejdie.
Unitatea noastră ne va proteja în aceste timpuri grele și ne va ajuta să realizăm obiectivele. Rezultatul nu e victoria unui partid, dar e victoria țării. Votul de ieri e un mandat puternic pentru aderarea la UE
E clar că Rusia nu va renunța în totalitate la acțiunile de intimidare a Rep. Moldova, dar cred că cetățenii au demonstrat convingător în aceste alegeri că suntem oameni cu demnitate și curajoși. Moldova e o țară mică, dar voinică. Această campanie a arătat că avem vulnerabilități, dar și instituții capabile și oameni dedicați.
O contribuție enormă a avut presa, care a reușit să deconspire mai multe scheme ale Kremlinului îndreptate împotriva Rep. Moldova. Am văzut că atât societatea, cât și instituțiile statului au devenit mai reziliente. Niciodată un scrutin nu trebuie să se mai desfășoare sub asemenea amenințări. Și aici trebuie să facem reforma justiției”, spunea președintele Maia Sandu luni, 29 septembrie, după ce s-au anunțat rezultatele finale ale scrutinului.