Comisia Electorală Centrală (CEC) din Republica Moldova a confirmat duminică rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie.

Decizia a fost deja trimisă Curţii Constituţionale pentru validarea oficială a scrutinului şi a mandatelor de deputat, notează jurnaliștii de la newsmaker.md.

La scrutin au participat 1.609.579 de alegători, ceea ce reprezintă 52,24% din totalul celor înscrişi pe liste. Numărul total de voturi valabil exprimate a fost de 1.578.722.

Distribuţia celor 101 mandate parlamentare va fi următoarea:

PAS – 55 locuri,

Blocul Patriotic – 26,

Blocul Alternativa – 8,

Partidul Nostru – 6,

Partidul Democraţia Acasă – 6 mandate.

În ceea ce priveşte voturile obţinute, PAS a acumulat 792.557, Blocul Patriotic 381.984, Blocul Alternativa 125.706, Partidul Nostru 97.852, iar Democraţia Acasă 88.679 voturi.

Conform legislaţiei din Moldova, Curtea Constituţională are la dispoziţie zece zile pentru a valida sau anula alegerile, iar hotărârea se publică în Monitorul Oficial în maximum două zile.

După validare, şeful statului va convoca noul Parlament în termen de 30 de zile pentru şedinţa de constituire, în cadrul căreia se va prezenta raportul Curţii, se va alege conducerea Legislativului şi se vor forma fracţiunile parlamentare.

Următoarea etapă vizează desemnarea unui candidat la funcţia de prim-ministru, care are 15 zile pentru a prezenta lista miniştrilor şi programul de guvernare. Dacă obţine majoritatea voturilor, Guvernul este învestit, iar preşedintele ţării semnează decretul de numire în cel mult 14 zile.

Astfel, în mai puţin de două luni, Republica Moldova ar putea avea un Parlament complet funcţional şi un Guvern nou învestit.