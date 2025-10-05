Victor Negrescu și 55 de eurodeputați cer deschiderea imediată a negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, împreună cu 55 de eurodeputați din 19 state membre ale Uniunii Europene, a semnat o scrisoare oficială adresată președintelui Consiliului European, Antonio Costa, prin care solicită deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu Republica Moldova. Inițiativa reprezintă un demers politic important de susținere a parcursului european al Chișinăului și vine într-un moment considerat decisiv pentru viitorul regiunii.

Potrivit unui anunț făcut duminică de Victor Negrescu, pe pagina sa de Facebook, scrisoarea comună este semnată de reprezentanți ai principalelor familii politice democratice europene, demonstrând consensul politic larg în favoarea continuării procesului de extindere a Uniunii Europene către Est. Documentul, susținut de mai mulți lideri influenți ai Parlamentului European, transmite un mesaj ferm privind angajamentul instituțiilor europene față de aspirațiile europene ale Republicii Moldova.

„Este un semnal politic puternic: Parlamentul European susține fără rezerve viitorul european al Republicii Moldova, recunoaște reformele realizate și cere ca opțiunea cetățenilor moldoveni, exprimată prin rezultatul alegerilor parlamentare, să fie valorificată și respectată”, a scris Negrescu în mesajul său public.

Scrisoarea adresată președintelui Consiliului European, Antonio Costa, subliniază unitatea și solidaritatea Uniunii Europene cu Republica Moldova și evidențiază importanța menținerii unui ritm susținut al procesului de extindere, într-un context geopolitic marcat de tensiuni și provocări în regiune.

Negrescu a precizat, de asemenea, că documentul nu conține nicio referire la o eventuală „decuplare” a parcursului european al Republicii Moldova de cel al Ucrainei. Dimpotrivă, accentul este pus pe sprijinul concret pentru reformele și eforturile realizate de autoritățile de la Chișinău, în special în domeniile justiției, statului de drept și luptei împotriva corupției.

„Uniunea Europeană trebuie să acționeze acum pentru a demonstra susținerea sa pentru democrația, reziliența și ambițiile europene ale cetățenilor din Republica Moldova”, a mai transmis eurodeputatul român.

Demersul eurodeputaților vine într-un moment în care Republica Moldova se pregătește pentru o nouă etapă a parcursului său european, după ce, în decembrie 2023, Consiliul European a decis deschiderea negocierilor de aderare. Prin această scrisoare, semnatarii cer ca procesul să treacă rapid de la faza tehnică la cea efectivă a negocierilor pe capitole, considerând că autoritățile de la Chișinău au demonstrat angajament ferm în implementarea reformelor cerute de Bruxelles.

Inițiativa condusă de Victor Negrescu este privită ca un pas suplimentar de consolidare a sprijinului politic european pentru Republica Moldova și un apel la acțiune pentru liderii Uniunii Europene, în vederea menținerii credibilității și coerenței politicii de extindere.