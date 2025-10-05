Apa Nova anunță că furnizarea apei reci va fi suspendată pentru lucrări de modernizare și intervenții în perioada 6-12 octombrie. Compania precizează că întreruperile vor afecta mai multe zone din București.

Zone afectate de întreruperea apei reci:

Sector 1

8 octombrie: Strada Lăstărișului, Strada Crinului, Strada Nuvelei, Strada Bârlogeni, Bulevardul Bucureștii Noi – lipsa apei între 09:00 și 19:00.

Sector 2

7 octombrie: Strada Soldat Zambilă Ioniță, Strada Soldat Lazăr Florea, Șoseaua Pantelimon, Șoseaua Fundeni, Strada Biserica Mărcuța, Strada Aurului, Strada Logofătul Dan, Strada Armasul Marcu, Strada Ipsilanti Alexandru, Strada Bodești, Strada Cluceru Sandu, Aleea Pantelimon, Strada Azotului, Șoseaua Dobroesti, Strada Hătișului, Aleea Vergului, Șoseaua Vergului, Strada Soldat Răduță Gheorghe, Intrarea Soldat Zambilă Ioniță, Strada Vlad Ion – apă cu presiune redusă și tulburată între 08:00 și 14:00.

Totodată, Rețele Electrice Muntenia anunță întreruperi de curent electric în București, Ilfov și Giurgiu, necesare pentru lucrări de reparații, modernizare și mentenanță a rețelei. Acestea vor avea loc între 6 și 12 octombrie.

Detalii întreruperi curent electric în București:

Luni, 6 octombrie

Strada Valea Argeșului, Nr 20, Bloc A 22 sc E – 09:00 – 17:00

Intrarea General Grigore Ipătescu, Nr FN, Calea Moșilor 264‑270 – 10:00 – 13:00

Calea Șerban Vodă, Nr 141, între străzile Biserica Alexe și Lânăriei – 10:00 – 15:00

Marți, 7 octombrie

Strada Seneslav Voievod – 08:30 – 16:30

Drumul Agatului, strada Piscul Cerbului, Strada Valea Argeșului, Nr 20, Bloc A 22 sc F, Strada Marinarilor, Strada Cloșani – 09:00 – 17:00

Perimetrul străzilor Vatra Luminoasă-Victor Manu-Sos Iancului-Laurențiu Claudian, Prelungirea Ghencea Nr 161b și 159, Bulevardul Schitu Măgureanu, Strada Marinarilor – 09:00 – 17:00

Miercuri, 8 octombrie

Bulevardul Schitu Măgureanu, între străzile C. Stahi, Cobălcescu și Știrbei Vodă 35‑37 – 09:00 – 17:00

Strada Cotnari, străzile Tribunei, Dealu Negru și șoseaua București-Târgoviște între sos Ghe. I. Șisești și Drumul Sărmaș, inclusiv Căminul de Bătrâni – 09:00 – 17:00

Locuitorii sunt sfătuiți să își facă provizii de apă și să verifice programul întreruperilor pentru a evita inconveniențele.

Rețele Electrice România a inițiat pe platforma SEAP o licitație publică, cu o valoare maximă de până la 66 milioane lei (fără TVA), pentru lucrări de consolidare a rețelei electrice în zona operațională Dobrogea, conform unui comunicat oficial al companiei.

Contractul, ce va avea o durată de 36 de luni, presupune modernizarea rețelelor de joasă și medie tensiune prin înlocuirea conductorilor, instalarea de linii electrice aeriene și subterane, amplificarea transformatoarelor și montarea de posturi de transformare moderne.

„Aceste lucrări de întărire a reţelei electrice sunt necesare pentru creşterea capacităţii de distribuţie, în vederea racordării de noi clienţi şi a integrării producţiei descentralizate de energie. Investiţiile în infrastructură reprezintă o prioritate pentru noi, astfel încât fiecare client să beneficieze de servicii sigure şi de calitate”, a afirmat Mihai Pește, Director General al Rețele Electrice România.

Compania gestionează aproximativ 134.000 km de rețele în regiunile Muntenia Sud (inclusiv București), Banat și Dobrogea, acoperind aproximativ o treime din piața locală de distribuție, și administrează 289 de stații și peste 25.000 de posturi de transformare.