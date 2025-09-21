În perioada 22–28 septembrie, mai multe cartiere ale Bucureștiului vor fi afectate de lipsa apei reci. APA NOVA anunță că întreruperile sunt necesare pentru lucrări de modernizare și intervenții tehnice în rețea.

Pe 24 septembrie, locuitorii din Sectorul 1 care locuiesc pe anumite străzi trebuie să se pregătească pentru întreruperi ale apei reci:

Bulevardul Laminorului, Strada Durău, Strada Mitropolitul Varlaam și Strada Munteniei vor rămâne fără apă între 09:00 și 16:00.

Strada Olteniei și Strada Jimbolia nu vor avea apă între 09:00 și 17:00.

În noaptea de 24 septembrie, locuitorii din Sectorul 2 care se află pe mai multe străzi din cartierele Tei și Colentina vor rămâne fără apă rece între 00:00 și 05:00. Lista include, printre altele, Strada Zambilelor, Strada Moisil C. Grigore, Bulevardul Ghica Tei, Șoseaua Colentina, Strada Doamna Ghica și Strada Brașoveni, precum și mai multe alei și intrări adiacente. Măsura face parte dintr-o serie de lucrări de întreținere și modernizare a rețelei de apă.

Pe 24 septembrie, Sectorul 5, mai exact locuitorii de pe Strada Antiaeriană, vor rămâne fără apă între 01:00 și 04:00, din cauza lucrărilor de întreținere și modernizare a rețelei.

Luni, 22 septembrie 2025, mai multe străzi din București vor fi afectate de întreruperi temporare ale apei reci:

Strada Spătarul Preda va avea furnizarea apei parțial întreruptă între 09:00 și 15:00, inclusiv pe Șoseaua Progresului.

Strada Atelierului nr. 22 și Intrarea Luncani, precum și Strada Gheorghe Buciumat nr. 26, vor rămâne fără apă între 09:00 și 17:00, afectând toate blocurile din zonă.

Măsurile sunt necesare pentru lucrări de mentenanță și modernizare a rețelei.

În Ilfov, mai multe localități vor fi afectate de întreruperi planificate ale energiei electrice:

Marți, 23 septembrie 2025

Corbeanca – între orele 09:00 și 17:00, fără curent vor rămâne zonele de pe străzile Aviatorilor, Speranței, Dorului, Intrarea Curcubeului, Arcadei, Piscului, Ogorului, Spiralei, Unirii (între str. Codrului și str. Castelului), Medierii, Timpului, Științei, Culturii, Independenței, Primăriei, Dispensarului, Mioriței și Frumoasă, precum și străzi adiacente. Vor fi afectați și agenții economici API Construct, CardioRec, Pizzeria Bella Italia și Primăria Corbeanca.

Cernica – între orele 09:00 și 17:00, vor fi fără energie străzile Liviu Rebreanu, Traian, George Coșbuc, Cuza Vodă, Intrările Munții Rodnei, Munții Făgăraș, Munții Ceahlău, Oituz și Bilea Lac.

Miercuri, 24 septembrie 2025

Pantelimon – între 09:00 și 17:00, vor fi afectate Bd. Biruinței, Str. Plantelor și zona Gara Pasărea.

Corbeanca – între 09:00 și 17:00, întreruperile vizează străzile Dorului, Intrarea Curcubeului, Arcadei, Piscului, Spiralei, Ogorului, Culturii, Timpului, Unirii (între str. Dispensarului și str. Codrului), Speranței, Aviatorilor, Medierii, Mioriței și Frumoasă, precum și străzi adiacente. Vor fi afectați și agenții economici API Construct și CardioRec.

Rețele Electrice Muntenia anunță întreruperi planificate ale energiei electrice în mai multe zone din Giurgiu, după următorul program:

Luni, 22 septembrie 2025

Herăști: Str. Udriște Năsturelu – 09:00–17:00

Herăști: Str. Puțul Școlii, Str. Lăutarilor, Strada Principală – 09:00–17:00

Hotarele: Str. Paltinului, Str. Stejarului, Str. Frasinului, Strada Muntenia – 09:00–17:00

Toporu: DJ506A, Nr. 742 – 09:00–15:00 (inclusiv Școala Generală)

Marți, 23 septembrie 2025

Hotarele: Str. Paltinului, Str. Stejarului, Str. Frasinului, Strada Muntenia – 09:00–17:00

Miercuri, 24 septembrie 2025

Hotarele: Str. Frasinului, Str. Muntenia, Str. Stejarului, Str. Paltinului – 09:00–17:00

Herăști: Strada Principală, Str. Lăutarilor, Str. Puțul Școlii – 09:00–17:00

Herăști: Str. Udriște Năsturelu – 09:00–17:00

Joi, 25 septembrie 2025

Herăști: Strada Principală, Str. Lăutarilor, Str. Puțul Școlii – 09:00–17:00

Herăști: Str. Udriște Năsturelu – 09:00–17:00

Vineri, 26 septembrie 2025