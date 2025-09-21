ASF achiziționează servicii de dezvoltare software și soluții informatice complexe
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a inițiat o procedură prin care urmărește achiziționarea de servicii de dezvoltare software și soluții informatice complexe, bugetul alocat fiind de 68,4 milioane de lei, fără TVA. Contractul, cu o durată estimată de 24 de luni, este publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).
Atribuirea proiectului se va face printr-o licitație deschisă, ceea ce înseamnă că toate companiile eligibile pot depune oferte. Termenul-limită pentru transmiterea documentațiilor este 3 noiembrie 2025, ora 15:00.
Prin această investiție, ASF își propune să implementeze un sistem informatic integrat, capabil să susțină procesele de reglementare, autorizare/avizare, supraveghere și control. Noul sistem ar trebui să permită integrarea și automatizarea fluxurilor interne de lucru, ceea ce ar conduce la o creștere a eficienței operaționale și la o îmbunătățire a funcțiilor de business ale instituției.
Ce este ASF?
Autoritatea de Supraveghere Financiară este o instituție publică autonomă, cu personalitate juridică, înființată în 2013 prin comasarea a trei structuri existente la acea vreme: Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA), Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (CNVM) și Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP).
Rolul principal al ASF este acela de a asigura stabilitatea și transparența piețelor financiare nebancare din România – respectiv piața asigurărilor, piața pensiilor private și piața de capital. În același timp, instituția are misiunea de a proteja interesele consumatorilor și de a contribui la dezvoltarea educației financiare. Printre principalele atribuții ale ASF se numără:
- reglementarea și autorizarea entităților active în domeniile sale de competență;
- supravegherea prudențială, pentru menținerea solidității instituțiilor financiare;
- apărarea consumatorilor împotriva practicilor abuzive sau neloiale;
- promovarea educației financiare, astfel încât publicul să utilizeze în mod responsabil produsele și serviciile financiare.
Cum pot cetățenii formula sesizări către ASF?
Persoanele fizice și juridice au la dispoziție mai multe modalități de a se adresa instituției:
- Online: prin completarea formularelor dedicate, disponibile pe site-ul oficial ASF, pentru fiecare domeniu de activitate (asigurări, pensii private, piața de capital);
- Telefonic: apelând Tel Verde 0800.825.627 sau numărul internațional +40 21.305.3470, în intervalul luni–joi (08:30–17:00) și vineri (08:30–14:30);
- Prin poștă: la adresa Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, cod poștal 050092, București.