Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a inițiat o procedură prin care urmărește achiziționarea de servicii de dezvoltare software și soluții informatice complexe, bugetul alocat fiind de 68,4 milioane de lei, fără TVA. Contractul, cu o durată estimată de 24 de luni, este publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

Atribuirea proiectului se va face printr-o licitație deschisă, ceea ce înseamnă că toate companiile eligibile pot depune oferte. Termenul-limită pentru transmiterea documentațiilor este 3 noiembrie 2025, ora 15:00.

Prin această investiție, ASF își propune să implementeze un sistem informatic integrat, capabil să susțină procesele de reglementare, autorizare/avizare, supraveghere și control. Noul sistem ar trebui să permită integrarea și automatizarea fluxurilor interne de lucru, ceea ce ar conduce la o creștere a eficienței operaționale și la o îmbunătățire a funcțiilor de business ale instituției.

Autoritatea de Supraveghere Financiară este o instituție publică autonomă, cu personalitate juridică, înființată în 2013 prin comasarea a trei structuri existente la acea vreme: Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA), Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (CNVM) și Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP).

Rolul principal al ASF este acela de a asigura stabilitatea și transparența piețelor financiare nebancare din România – respectiv piața asigurărilor, piața pensiilor private și piața de capital. În același timp, instituția are misiunea de a proteja interesele consumatorilor și de a contribui la dezvoltarea educației financiare. Printre principalele atribuții ale ASF se numără:

reglementarea și autorizarea entităților active în domeniile sale de competență;

supravegherea prudențială, pentru menținerea solidității instituțiilor financiare;

apărarea consumatorilor împotriva practicilor abuzive sau neloiale;

promovarea educației financiare, astfel încât publicul să utilizeze în mod responsabil produsele și serviciile financiare.

Persoanele fizice și juridice au la dispoziție mai multe modalități de a se adresa instituției: