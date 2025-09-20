Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat sâmbătă, la Digi24, că România se confruntă în continuare cu o evaziune fiscală de amploare și că procesul de digitalizare al ANAF este încă departe de a fi finalizat.

El a arătat că problemele din sistem sunt cronice, iar progresele făcute până acum nu sunt suficiente pentru a oferi autorităților toate instrumentele necesare combaterii fraudei fiscale.

Nazare a subliniat că, deși digitalizarea a fost anunțată în urmă cu trei ani, aceasta se află încă într-o etapă relativ incipientă. El a atras atenția că multe dintre instrumentele digitale existente au fost dezvoltate separat, nu au fost auditate sau pilotate corespunzător, dar au fost deja puse în practică.

„Problemele legate de evaziune sunt foarte mari și sunt cronice. Dacă digitalizarea a durat trei ani de zile de când a fost anunțată și încă e într-un stadiu relativ incipient, mai avem foarte mult de lucru, bineînțeles că nu reușim să avem toate instrumentele de lucru active”, a explicat ministrul Finanțelor pentru postul TV.

Alexandru Nazare a menționat că hub-ul informațional al ANAF a fost demarat efectiv de mai puțin de un an și că abia acum sunt stabilite jaloanele clare pentru următoarea perioadă.

Potrivit ministrului, până în iunie anul viitor ar trebui să fie finalizate jaloanele din PNRR referitoare la digitalizare, astfel încât România să poată încasa toate fondurile disponibile.

Ulterior, până la finalul anului viitor, ar urma să fie încheiat procesul tehnic de digitalizare, ceea ce va permite ANAF să funcționeze cu un sistem informatic complet integrat, capabil să identifice în timp real fraudele și să crească gradul de colectare.

Nazare a precizat că termenul realist pentru finalizarea întregului proiect rămâne sfârșitul anului 2026, fiind nevoie de transparență și onestitate în comunicarea acestor termene.

„A durat aproape doi ani de zile până când acest hub informațional al ANAF să fie efectiv demarat. Este demarat de mai puțin de un an de zile. Țintele pe care le avem în momentul de față sunt foarte clare. Până în iunie anul viitor să finalizăm jaloanele care sunt raportate la digitalizarea din PNRR, să luăm toți banii din PNRR în privința jaloanelor și până la finalul anului viitor să finalizăm întreg procesul de digitalizare și atunci vom avea un radar eficient și finalizat complet al ANAF. (…) Deci, la finalul anului 2026 și trebuie să fim foarte onești și deschiși în această privință, pentru că acestea sunt termenele de care avem nevoie ca să finalizăm procesul de digitalizare”, a adăugat Alexandru Nazare.

El a mai spus că ANAF a început să folosească Inteligența Artificială pentru detectarea fraudelor complexe și că, până de curând, aceste soluții erau disponibile, dar nu erau utilizate din lipsă de voință instituțională.

În prezent, softul generează peste 3.000 de alerte, iar ministrul consideră că direcția este corectă, deși transformarea instituției va fi un proces de durată.