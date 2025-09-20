Excepție vor face comercianții de bunuri esențiale, cum ar fi alimentele, care ar fi obligați să accepte numerar pentru achiziții și mai mari.

Revenire la plăți cash. Carolyn Young, director executiv al Retail NZ, grupul de lobby politic pentru comercianții cu amănuntul, și-a exprimat îngrijorarea că obligarea comercianților cu amănuntul de a accepta numerar ar crește costurile pentru aceștia și ar prezenta riscuri de securitate, având în vedere că în magazine se păstrează mai mult numerar.

Young a declarat că procesarea numerarului era mai scumpă decât plățile electronice. Proiectul de lege al formațiunii politice New Zealand First ar interzice comercianților cu amănuntul să perceapă o taxă, o primă sau un preț mai mare pentru achizițiile în numerar.

Proiectul de lege prevede utilizarea durabilă a numerarului ca metodă de plată privată, accesibilă și fiabilă, informează The Post.

„Persoanele care se bazează pe numerar din cauza barierelor în calea serviciilor bancare digitale trebuie să se asigure că numerarul va fi păstrat în lumea din ce în ce mai digitală”, a spus el.

”Numerarul este important pentru comunitățile rurale, populațiile vulnerabile, inclusiv persoanele în vârstă, și persoanele cu venituri mici care se pot confrunta cu bariere în calea serviciilor bancare digitale, a mai declarat el.

Proiectul de lege avea scopul de a păstra numerarul ca „metodă de plată explicită care păstrează confidențialitatea, asigurând atât libertatea de alegere, cât și lipsa supravegherii nejustificate în tranzacțiile financiare”.

Nu este vorba doar de faptul că numerarul a căzut în dizgrație, ci există tot mai multe încercări din partea companiilor globale de tehnologie de a submina monedele suverane prin emiterea criptomonedelor și așa-numitele stablecoins.

„Acest proiect de lege pune interesele neozeelandezilor mai presus de tendințele globale către monedele digitale, menținând controlul suveran asupra politicii monetare a Noii Zeelande, atenuând riscurile asociate cu sistemele financiare exclusiv digitale, cum ar fi accesul restricționat la fonduri”, a declarat partidul New Zealand First.

Predicțiile conform cărora Noua Zeelandă va deveni o societate fără numerar nu s-au adeverit, iar mulți oameni folosesc și acum numerar pentru achiziții. O minoritate de oameni spune că nu folosește deloc numerar.

Cele mai recente date privind utilizarea numerarului de la Banca de Rezervă Te Pūtea Matua datează din iunie. Acestea arată că 33% dintre oameni nu au folosit numerar în ultimele șapte zile, în timp ce 21% l-au folosit o dată, 20% l-au folosit de două ori și 15% l-au folosit între trei și șase ori, în timp ce un număr mai mic de iubitori de numerar l-au folosit mai des.

Aproximativ 6% din populație se baza pe numerar, a declarat Banca Rezervei, iar acest lucru a fost cel mai frecvent în rândul persoanelor în vârstă, tinerilor și persoanelor cu venituri mici. Mulți oameni au continuat să păstreze rezerve de numerar, pentru a fi utilizați în caz de dezastre naturale, doar 17% declarând că nu au numerar depozitat.