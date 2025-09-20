Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, a publicat pe contul său de Facebook un mesaj cu privire la ziua de naștere a fiicei sale, Eva-Maria. Potrivit fostului oficial, fiica sa împlinește azi 7 ani şi a mărturisit că, după trei ani de suferinţă în care au fost despărțite, consideră că Dumnezeu i-a dăruit bucuria de a fi din nou alături de ea în ziua aniversării.

Elena Udrea a recunoscut că perioada în care nu a putut fi prezentă a fost cea mai grea din viaţa ei, dar a spus că amintirea şi gândul la Eva i-au dat puterea de a merge mai departe.

”Astăzi împlinești 7 ani și, după trei ani de suferința în care am fost departe de tine, Dumnezeu mi-a dat cel mai mare dar: să fim împreună de ziua ta. Anii în care nu am putut să îți fiu alături au fost cei mai grei din toată viața mea, dar gândul la tine mi-a dat puterea să merg mai departe, spune fostul ministru.

Elena Udrea a afirmat că fiica reprezintă pentru ea o lumină, o sursă de curaj şi de forţă, şi că ziua de naștere a acesteia nu este doar un prilej de sărbătoare, ci şi un miracol al reîntâlnirii. În plus, a mărturisit că şi-ar dori să poată opri timpul pentru a recupera anii pierduţi, dar a promis că de acum fiecare clipă va fi dedicată lor, iubirii lor şi drumului pe care îl vor parcurge împreună.

” Tu ești lumina mea, curajul meu și izvorul meu de putere! Azi sărbătoresc nu doar ziua ta, ci și miracolul de a fi din nou împreună. De-as putea, aș vrea să opresc timpul pe loc, să mă bucur de anii pe care nu i-am avut cu tine. Îți promit însă, că de acum înainte, fiecare clipă va fi doar a noastră, va fi doar despre noi, despre iubirea care ne umple inimile și, despre drumul frumos pe care îl vom parcurge mână în mână”, a continuat aceasta.

Ea i-a urat Evei un drum lin, presărat cu bucurii, împliniri şi iubire, i-a dorit visuri mari şi împlinirea lor şi a spus că speră să aibă mereu alături persoanele care o iubesc.

De asemenea, şi-a exprimat dorinţa ca suferinţa să nu se mai apropie de inima copilului şi ca ea să fie fericită şi să aducă fericire şi altora. În final, a încheiat spunând că o consideră pe Eva cea mai mare binecuvântare din viaţa sa şi i-a urat „La mulţi ani!”.