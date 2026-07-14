Elena Udrea a răbufnit. Acuzații la adresa Comisiei Europene: Pe mâinile cui am încăput! Aceleași inepții, de la aceeași clică

Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, a publicat un mesaj extrem de critic la adresa instituțiilor europene, susținând că politica Uniunii Europene privind agricultura și zootehnia s-ar fi schimbat radical în ultimii ani. În opinia sa, autoritățile de la Bruxelles ar fi trecut de la promovarea reducerii efectivelor de animale în numele combaterii schimbărilor climatice la recunoașterea agriculturii și creșterii animalelor ca elemente esențiale pentru securitatea Europei.

Într-o postare publicată pe Facebook, Elena Udrea afirmă că această schimbare de abordare nu este rezultatul unor noi descoperiri, ci al presiunii politice și al protestelor fermierilor din mai multe state membre.

„Ferească Dumnezeu, cu neterminații aceștia de la Bruxelles! Pe mâinile cui am încăput! Vă mai amintiți când ni se spunea că vaca o să distrugă planeta cu râgâielile ei? Acum câțiva ani, Bruxelles-ul ne cerea, ca soluție de salvare a omenirii, să omorâm vacile, să distrugem fermele și să renunțăm la carne. În Olanda voiau să cumpere fermele și să le închidă. În Irlanda se discuta sacrificarea a 200.000 de vaci „pentru climă”. Fermierii care munceau pământul de generații au fost transformați peste noapte în infractori de mediu, iar nouă ni se propuneau ca alternative „carnea din laborator” și proteina din insecte. Cine punea întrebări era „negaționist climatic””, a scris Elena Udrea.

Fostul ministru susține că recenta orientare a Comisiei Europene, care pune un accent mai mare pe securitatea alimentară și autonomia strategică a Uniunii, reprezintă o schimbare de discurs determinată de contextul politic și de nemulțumirea fermierilor.

„Ei bine, surpriză: săptămâna asta, aceeași Comisie Europeană a descoperit că vaca, porcul și găina sunt… infrastructură critică de securitate. Peste noapte, când au apărut tractoarele în fața Parlamentului European și proteste pe care nu le-au mai putut gestiona, sectorul care „polua planeta” a devenit „autonomie strategică”. S-a schimbat vaca? Nu, doar frica lor de a pierde alegerile și controlul”, a afirmat aceasta.

În continuarea mesajului, Elena Udrea extinde criticile și asupra altor teme dezbătute în ultimii ani la nivel european, susținând că unele inițiative promovate de instituțiile europene au fost rupte de realitățile societății.

„Aceleași inepții, de la aceeași clica de ciudați din conducerea UE, care considerau cu ani în urmă că sărbătorim un „Crăciun” prea creștin și că ar trebui să vorbim de „sărbători de iarnă” ca să nu deranjăm pe nimeni, care ne recomandau să nu mai spunem „mamă” și „tată”, ci „părinte 1” și „părinte 2”, ca și cum familia ar fi un formular birocratic, nu o relație vie. Și ne mai mirăm că mișcările extremiste au atât de mult succes?!”, a încheiat Elena Udrea.

Mesajul fostului ministru vine în contextul în care Comisia Europeană și-a schimbat în ultimele luni discursul privind rolul agriculturii și al producției alimentare în cadrul Uniunii Europene. Dacă în ultimii ani accentul a fost pus în special pe reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, pe obiectivele Pactului Verde European și pe măsuri destinate diminuării impactului agriculturii asupra mediului, noul context geopolitic a readus în prim-plan tema securității alimentare.

Invadarea Ucrainei de către Rusia, perturbările din lanțurile de aprovizionare, crizele energetice și schimbările climatice au determinat instituțiile europene să acorde o atenție mai mare capacității statelor membre de a-și asigura producția de alimente și de a reduce dependența de importuri.

În acest context, agricultura și zootehnia sunt privite tot mai des ca domenii esențiale pentru reziliența Uniunii Europene, iar conceptul de autonomie strategică include acum și capacitatea de a garanta aprovizionarea cu produse agroalimentare în situații de criză.

În ultimii ani, politicile europene privind protecția mediului și reducerea emisiilor au generat numeroase nemulțumiri în rândul fermierilor din statele membre. Proteste de amploare au avut loc în Franța, Germania, Belgia, Olanda, Polonia, Spania și alte țări, agricultorii reclamând costurile tot mai ridicate, birocrația excesivă și presiunea exercitată de noile reguli de mediu.

În unele state, dezbaterea privind reducerea emisiilor provenite din sectorul zootehnic a inclus și propuneri controversate referitoare la diminuarea efectivelor de animale sau la limitarea extinderii fermelor, măsuri care au fost puternic contestate de organizațiile de fermieri.

Protestele au determinat Comisia Europeană să reevalueze o parte dintre politicile propuse prin Pactul Verde și să relaxeze sau să amâne aplicarea unor obligații privind agricultura, în încercarea de a găsi un echilibru între obiectivele climatice și competitivitatea fermierilor europeni.

În paralel, războiul din Ucraina și schimbările din economia globală au determinat Bruxelles-ul să pună un accent mai mare pe securitatea alimentară și pe consolidarea producției agricole europene.

Instituțiile europene vorbesc tot mai des despre necesitatea reducerii dependenței de importuri și despre protejarea sectoarelor considerate strategice, inclusiv agricultura și industria alimentară, în condițiile în care acestea joacă un rol esențial în funcționarea economiei și în capacitatea Uniunii de a răspunde unor eventuale crize.

Schimbarea de accent în politicile europene a alimentat însă dezbateri politice în mai multe state membre, unii lideri considerând că Bruxelles-ul își adaptează prioritățile în funcție de contextul electoral și de presiunea publică, în timp ce oficialii europeni susțin că măsurile urmăresc găsirea unui echilibru între protecția mediului, competitivitatea agriculturii și securitatea alimentară.

Postarea Elenei Udrea se înscrie în acest context mai larg al disputelor privind direcția politicilor europene în domeniul agriculturii și al rolului pe care sectorul agroalimentar îl va avea în viitoarele strategii ale Uniunii Europene.