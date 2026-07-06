Comisia Europeană: Piețele agricole din UE rămân solide, în ciuda riscurilor climatice și geopolitice

Piețele agricole din Uniunea Europeană (UE) vor rămâne stabile în 2026, în pofida presiunilor generate de schimbările climatice, tensiunile geopolitice și costurile ridicate de producție, potrivit celui mai recent raport al Comisiei Europene. Perspectivele indică evoluții diferite pentru culturile vegetale și sectoarele zootehnice, în funcție de condițiile de piață și de producție.

Pieţele agricole din Uniunea Europeană (UE) vor rămâne solide în acest an, se arată în raportul prospectiv pe termen scurt privind pieţele agricole din UE, publicat luni, 6 iulia, de Comisia Europeană. Raportul nu ia însă în considerare valurile de căldură actuale care afectează grav fermierii din întreaga Europă deoarece datele utilizate au fost colectate înainte de apariţia acestor fenomene meteo.

Sectorul se confruntă în continuare cu incertitudini semnificative legate de repercusiunile conflictului din Orientul Mijlociu, de riscurile meteorologice, de bolile animalelor şi de tensiunile comerciale persistente. Creşterea costurilor factorilor de producţie exercită presiuni asupra marjelor producătorilor. Creşterea PIB-ului real este estimată la 1,1%, inflaţia se preconizează că va creşte la 3,1% din cauza costurilor la energie, iar preţurile la alimente vor creşte şi ele. În acelaşi timp, perspectivele arată condiţii favorabile pentru culturile din UE, preconizându-se randamente ale culturilor de iarnă care depăşesc media istorică. Cu toate acestea, culturile de primăvară şi de vară pot suferi din cauza căldurii şi a lipsei de apă, în special în regiunile predispuse la secetă.

În ceea ce priveşte culturile arabile şi specializate, se estimează că producţia de cereale a UE în 2026-2027 va reveni la o medie de 273,7 milioane de tone, după randamente excepţional de ridicate în sezonul precedent. Producţia de seminţe oleaginoase este preconizată să crească cu 3,1%. Producţia de culturi proteice este preconizată să scadă uşor, rămânând totuşi peste medie, în timp ce producţia de zahăr din UE este posibil să scadă, din cauza suprafeţei mai mici ocupate de culturile de sfeclă de zahăr. Producţia de ulei de măsline este preconizată să scadă faţă de redresarea anterioară a producţiei în 2024-2025, rămânând totuşi peste medie în 2025-2026.

În cazul produselor de origine animală, se preconizează că oferta de lapte din UE va creşte în 2026, ca urmare a creşterii randamentelor. Disponibilitatea sporită a laptelui crud poate stimula producţia de unt, de brânzeturi, de zer şi de lapte praf degresat, în timp ce exporturile rămân reziliente în pofida scăderii cererii din Orientul Mijlociu şi a perturbărilor care afectează comerţul.

Producţia de carne de vită din UE va scădea în 2026 şi 2027 din cauza scăderii efectivului de bovine, menţinând preţurile ridicate în pofida atenuării de la începutul anului.

Carnea de oaie şi de capră se confruntă cu presiuni similare din cauza scăderii efectivului şi a provocărilor legate de boli.

Producţia şi consumul de carne de porc ar urma să rămână stabilă, cu exporturi reziliente pe măsură ce preţurile scad.

Producţia de carne de pasăre este aşteptată să crească, impulsionată de cererea puternică şi preţurile ridicate, deşi exporturile ar putea scădea în timp ce importurile cresc.