Eurostat: Volumul comerțului cu amănuntul a crescut cu 0,2% în zona euro și cu 0,5% în UE

Volumul comerțului cu amănuntul din zona euro și Uniunea Europeană (UE) a crescut în mai 2026, potrivit datelor publicate de Eurostat. Evoluția reflectă revenirea vânzărilor față de luna precedentă, susținută în principal de alimente.

În mai 2026, comparativ cu aprilie 2026, volumul ajustat sezonier al comerțului cu amănuntul a crescut cu 0,2 % în zona euro și cu 0,5 % în Uniunea Europeană (UE), conform primelor estimări ale Eurostat, biroul de statistică al UE În aprilie 2026, volumul comerțului cu amănuntul a scăzut cu 0,3 % în zona euro și cu 0,6 % în UE.

În mai 2026, comparativ cu mai 2025, indicele vânzărilor cu amănuntul ajustat calendaristic a crescut cu 1,6 % în zona euro și cu 1,9 % în UE.

În zona euro, în mai 2026, comparativ cu aprilie 2026, volumul comerțului cu amănuntul:

a crescut cu 0,6% în cazul alimentelor, băuturilor și tutunului;

a crescut pentru produsele nealimentare (cu excepția carburanților pentru autovehicule) cu 0,1 %;

a scăzut cu 0,5 % pentru carburanții auto din magazinele specializate.

În UE, volumul comerțului cu amănuntul:

a crescut cu 0,6% în cazul alimentelor, băuturilor și tutunului;

a crescut cu 0,5% în cazul produselor nealimentare (cu excepția carburanților pentru autovehicule);

a scăzut cu 0,4 % în cazul carburanților pentru autovehicule din magazinele specializate.

Dintre statele membre pentru care sunt disponibile date, cele mai mari creșteri lunare ale volumului total al comerțului cu amănuntul au fost înregistrate în Cipru (+3,7 %), Luxemburg (+3,6 %) și Polonia (+2,4 %). Cele mai mari scăderi au fost observate în Estonia (-2,2 %), Croația (-2,0 %), Belgia și Lituania (ambele cu -0,7 %).

În zona euro, în mai 2026, comparativ cu mai 2025, volumul comerțului cu amănuntul:

a crescut cu 2,4% în cazul alimentelor, băuturilor și tutunului;

a crescut cu 2,3 % în cazul produselor nealimentare (cu excepția carburanților pentru autovehicule);

a scăzut cu 4,6 % în cazul carburanților pentru autovehicule în magazinele specializate.

În UE, volumul comerțului cu amănuntul:

a crescut cu 1,9% pentru alimente, băuturi și tutun;

a crescut cu 2,8% în cazul produselor nealimentare (cu excepția carburanților pentru autovehicule);

a scăzut cu 2,9 % în cazul carburanților pentru autovehicule în magazinele specializate.

Dintre statele membre pentru care sunt disponibile date, cele mai mari creșteri anuale ale volumului total al comerțului cu amănuntul au fost înregistrate în Cipru (+8,4 %), Bulgaria (+7,9 %) și Luxemburg (+7,8 %). Scăderea a fost observată în România (-4,0%), Estonia (-0,5%) și Belgia (-0,4%).