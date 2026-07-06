Piața europeană a muncii este în schimbare. EURES este pregătit să-și asume rolul de lider pentru anul 2030

Piața europeană a muncii se transformă, iar EURES răspunde prin Strategia 2030, prezentată pentru a adapta serviciile de ocupare la noile realități. Rețeaua sprijină lucrătorii și angajatorii din întreaga Europă, prin soluții digitale, recrutare echitabilă și cooperare consolidată.

Europa se schimbă și la fel și EURES. Progresele digitale, tranziția verde și îmbătrânirea populației remodelează piețele muncii din Europa pe întregul continent. Ca răspuns la această situație, EURES și-a elaborat Strategia 2030 pentru a continua să ofere lucrătorilor și angajatorilor servicii utile, consolidându-și în același timp rolul de rețea esențială care susține mobilitatea echitabilă a forței de muncă.

Strategia se axează pe mai multe obiective-cheie care vor aduce beneficii atât lucrătorilor, cât și angajatorilor.

Împuternicirea lucrătorilor . EURES își propune să fie un partener de încredere pentru solicitanții de locuri de muncă, indiferent de parcursul lor. Prin îmbunătățirea corelării bazate pe date și prin informații clare și multilingve, EURES va ajuta solicitanții de locuri de muncă să găsească oportunități care să corespundă competențelor și aspirațiilor lor. În același timp, rețeaua promovează condiții de muncă echitabile și își îmbunătățește continuu serviciile pe baza sugestiilor de la utilizatori.

. EURES își propune să fie un partener de încredere pentru solicitanții de locuri de muncă, indiferent de parcursul lor. Prin îmbunătățirea corelării bazate pe date și prin informații clare și multilingve, EURES va ajuta solicitanții de locuri de muncă să găsească oportunități care să corespundă competențelor și aspirațiilor lor. În același timp, rețeaua promovează condiții de muncă echitabile și își îmbunătățește continuu serviciile pe baza sugestiilor de la utilizatori. Sprijin pentru angajatori . Recunoscând că angajatorii sunt principala sursă de oportunități de angajare, EURES își propune să-și întărească rolul de partener de încredere pentru recrutare echitabilă. Colaborând cu angajatorii și în funcție de nevoile lor, EURES urmărește să se asigure că serviciile pe care le oferă rămân relevante și practice. Îmbunătățirea corelării competențelor ar trebui să ducă la proceduri de recrutare mai eficiente, iar îndrumările pentru practici legale și echitabile de angajare ar trebui să contribuie la creșterea transparenței și a încrederii. Cooperarea cu organizațiile sectoriale și camerele profesionale are ca scop să îmbunătățească mai mult sprijinul specific acordat angajatorilor.

. Recunoscând că angajatorii sunt principala sursă de oportunități de angajare, EURES își propune să-și întărească rolul de partener de încredere pentru recrutare echitabilă. Colaborând cu angajatorii și în funcție de nevoile lor, EURES urmărește să se asigure că serviciile pe care le oferă rămân relevante și practice. Îmbunătățirea corelării competențelor ar trebui să ducă la proceduri de recrutare mai eficiente, iar îndrumările pentru practici legale și echitabile de angajare ar trebui să contribuie la creșterea transparenței și a încrederii. Cooperarea cu organizațiile sectoriale și camerele profesionale are ca scop să îmbunătățească mai mult sprijinul specific acordat angajatorilor. Crearea unei piețe a muncii mai interconectate și mai echitabile pentru toată lumea. EURES își propune să colaboreze strâns cu serviciile publice de ocupare a forței de muncă și cu părțile interesate de la nivel național pentru a sprijini buna funcționare a piețelor muncii din toata Europa. Prin rezolvarea dezechilibrelor regionale dintre oferta și cererea de muncă, rețeaua urmărește să contribuie la o mobilitate mai eficientă și mai bine coordonată. Se preconizează că accesul la informații actualizate despre piața muncii va ajuta lucrătorii să-și îndrepte competențele către domeniile unde se caută, respectând totodată sistemele naționale și condițiile locale.

EURES face deja legătura între oameni, locurile de muncă și piețele muncii, sprijinind recrutarea echitabilă și mobilitatea lucrătorilor în întreaga Europă. Furnizează servicii printr-o rețea extinsă de membri și parteneri din 31 de țări, inclusiv prin portalul EURES, care oferă acces la oportunități de angajare, profiluri de candidați și informații practice, precum și prin platforma Zilele europene ale locurilor de muncă. Aceste elemente poziționează deja EURES ca actor-cheie în sprijinirea mobilității forței de muncă.

Strategia 2030 se bazează pe aceste fundamente și prezintă următoarele evoluții principale:

un accent mai mare pe servicii centrate pe utilizator și mai personalizate, atât pentru lucrători, cât și pentru angajatori;

dezvoltarea constantă a unui ecosistem digital mai avansat, menit să sprijine corelarea competențelor;

un accent mai mare pe furnizarea de servicii coerente și de calitate în toate țările;

extinderea acțiunilor de sensibilizare la grupurile vulnerabile, cu scopul de a le îmbunătăți mai mult accesul la serviciile și oportunitățile EURES;

întărirea cooperării dintre nivelul european și cel național.

Prin aceste măsuri, EURES își propune să-și consolideze și mai mult contribuția la o piață europeană a muncii mai incluzivă și mai rezilientă.