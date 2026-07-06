16 polițiști români, decorați de Franța pentru rolul în capturarea lui Mohamed Amra: „Medalia pe care o primiți astăzi este o distincție individuală, dar ea vorbește despre onoarea unei întregi instituții”

16 polițiști români au fost decorați de autoritățile franceze pentru contribuția decisivă la capturarea lui Mohamed Amra, unul dintre cei mai căutați fugari din Europa. Distincțiile acordate la București evidențiază profesionalismul forțelor de ordine române și confirmă eficiența cooperării dintre România și Franța în combaterea criminalității organizate la nivel european.

Șaisprezece polițiști români care au participat la capturarea narcotraficantului francez Mohamed Amra, unul dintre cei mai căutați fugari din Europa, au fost decorați de autoritățile franceze în cadrul unei ceremonii organizate de Ambasada Franței la București. Distincțiile reprezintă o recunoaștere a contribuției decisive pe care structurile Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au avut-o în localizarea și arestarea infractorului urmărit internațional.

La ceremonie a fost prezent ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, care a subliniat că aceste distincții recompensează nu doar meritele individuale ale polițiștilor români, ci confirmă și soliditatea cooperării dintre România și Franța în domeniul securității și al combaterii criminalității organizate.

Predoiu a declarat că decorarea polițiștilor români de către statul francez reprezintă o recunoaștere a profesionalismului, curajului și eficienței de care aceștia au dat dovadă în cadrul operațiunii. Totodată, el a apreciat că gestul autorităților franceze confirmă faptul că MAI, prin Poliția Română și Jandarmeria Română, este un partener de încredere în combaterea criminalității organizate la nivel european.

În discursul său, Predoiu a evidențiat că Medalia de Onoare a Poliției Naționale Franceze simbolizează nu doar recunoașterea unei misiuni îndeplinite exemplar, ci și valorile fundamentale ale profesiei de polițist, respectiv responsabilitatea, curajul și angajamentul față de lege.

Predoiu a descris relația dintre România și Franța drept un parteneriat exemplar, construit pe încredere reciprocă și cooperare operațională eficientă. El a arătat că succesul operațiunii de capturare a lui Mohamed Amra demonstrează importanța colaborării dintre autoritățile europene în combaterea criminalității transfrontaliere.

Adresându-se polițiștilor decorați, Predoiu le-a transmis că distincțiile primite reprezintă atât o recunoaștere a rezultatelor obținute, cât și o responsabilitate pentru viitor. El a precizat că medalia este o distincție acordată fiecăruia dintre ei, dar reflectă onoarea unei întregi instituții. Totodată, ministrul le-a spus că, dacă aceasta este prima recunoaștere importantă din cariera lor, ar trebui să o privească atât ca pe o confirmare că se află pe drumul cel bun, cât și ca pe o obligație de a-și continua activitatea cu aceeași integritate, rigoare și același curaj. În cazul celor care au mai fost distinși anterior, el a apreciat că noua medalie confirmă statutul lor de repere profesionale și morale pentru colegii mai tineri.

„Recompensarea polițiștilor români de către statul francez este o recunoaștere a profesionalismului, curajului și eficienței de care au dat dovadă în această operațiune. Este, totodată, o confirmare a faptului că Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile sale – Poliția Română și Jandarmeria Română – este un partener de încredere în combaterea criminalității organizate la nivel european. Medalia pe care o primiți astăzi este o distincție individuală, dar ea vorbește despre onoarea unei întregi instituții. Dacă aceasta este prima recunoaștere importantă a activității dumneavoastră, primiți-o ca pe un semn că sunteți pe drumul cel bun, dar și ca pe o obligație de a continua cu aceeași integritate, aceeași rigoare și același curaj. Dacă nu este prima distincție din cariera dumneavoastră, atunci ea confirmă că ați devenit un reper profesional și moral pentru colegii mai tineri”, a punctat Predoiu.

Predoiu a afirmat că operațiunea de capturare a lui Mohamed Amra a reprezentat o adevărată provocare pentru cooperarea polițienească europeană și a subliniat că succesul acesteia a fost posibil datorită coordonării exemplare dintre autoritățile române și franceze, precum și schimbului eficient de informații.

Predoiu a precizat că rezultatul operațiunii confirmă statutul României de partener de încredere în arhitectura europeană de securitate și demonstrează contribuția concretă a țării la cooperarea polițienească din spațiul Schengen, printr-un schimb de informații mai relevant și printr-o colaborare mai rapidă și mai eficientă. Totodată, Predoiu a evidențiat că, în actualul context de securitate, amenințările generate de criminalitatea organizată depășesc granițele naționale și pot fi combătute doar printr-o acțiune comună a statelor europene.

La rândul său, ambasadorul Franței în România, Nicolas Warnery, a apreciat contribuția decisivă a autorităților române la capturarea lui Mohamed Amra și a evidențiat nivelul excelent al cooperării dintre instituțiile de aplicare a legii din cele două țări.

„Acest rezultat confirmă faptul că România este un partener de încredere în arhitectura europeană de securitate și că aduce o contribuție reală cooperării polițienești din spațiul Schengen, printr-un schimb de informații mai relevant și printr-o cooperare mai rapidă și mai eficientă”, a precizat Predoiu.

Mohamed Amra, supranumit „Musca”, a fost localizat și arestat în România la nouă luni după evadarea sa spectaculoasă din Franța, în timpul căreia doi agenți penitenciari au fost uciși, iar alți trei au fost răniți grav. Acesta era urmărit în baza a trei mandate europene de arestare pentru evadare, omor, trafic de droguri și lipsire de libertate și este suspectat de legături cu grupări interlope din Marsilia, precum și de coordonarea unor asasinate din penitenciar.

Capturarea sa a fost salutată la cel mai înalt nivel la Paris. Premierul Franței a declarat că, după nouă luni de urmărire, Mohamed Amra a fost în cele din urmă arestat, în timp ce președintele Franței, Emmanuel Macron, a apreciat că operațiunea a reprezentat un succes remarcabil.

Ceremonia de decorare a polițiștilor români și distincțiile acordate de autoritățile franceze reprezintă una dintre cele mai importante recunoașteri internaționale primite în ultimii ani de structurile MAI, confirmând atât profesionalismul acestora, cât și rolul esențial al cooperării dintre România și Franța în consolidarea securității europene.