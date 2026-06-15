Franța susține că misiunea maritimă Ormuz poate fi desfășurată în câteva zile. Emmanuel Macron: Suntem pregătiți

Franța anunță că poate desfășura în Strâmtoarea Ormuz o misiune navală rapidă, în câteva zile, alături de aliați, pentru securizarea rutelor petroliere, folosind portavionul Charles de Gaulle și aviația.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat luni, 15 iunie, că Franța și aliații săi ar fi pregătiți să desfășoare o misiune în câteva zile pentru a securiza Strâmtoarea Ormuz dacă armistițiul dintre Statele Unite ale Americii și Iran este confirmat.

Într-un interviu acordat postului francez de televiziune TF1, Macron a declarat că portavionul Charles de Gaulle ar putea fi desfășurat în două/trei zile pentru a patrula strâmtoarea, în urma „confirmării” unui acord între Washington și Teheran.

„Suntem pregătiți… încă de mâine putem avea avioane de vânătoare pentru misiuni de supraveghere, o fregată în zonă mâine și portavionul Charles de Gaulle, capacități de deminare și tot ce vine odată cu Charles de Gaulle în două, trei zile”, a spus Macron.

Franța și Regatul Unit au condus eforturile de a organiza o misiune maritimă menită să securizeze Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă cheie pentru livrările globale de petrol și gaze, odată ce luptele se vor opri.

„Am construit o misiune cu britanicii, sunt incluse mai multe națiuni, suntem pregătiți să acționăm foarte rapid”, a declarat Macron în marja Summitului G7 de la Évian-les-Bains, unde liderii s-au reunit pentru a discuta cu și despre Iran.

Prim-ministrul Regatului Unit, Keir Starmer, a numit acordul cu Iranul „un moment extrem de important” și a spus că Londra și Parisul „își pot juca rolul” în a ajuta navele să treacă prin strâmtoare. Totuși, Starmer nu a oferit un calendar pentru desfășurarea misiunii.

Donald Trump a anunțat că Statele Unite ale Americii și Iran au semnat un memorandum de înțelegere menit să oprească conflictul izbucnit în urmă cu aproape patru luni și să permită reluarea circulației prin Strâmtoarea Ormuz. Documentul a fost semnat în format digital de Donald Trump, de vicepreședintele JD Vance și de președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, urmând ca o ceremonie oficială să aibă loc vineri.

Deși detaliile complete nu au fost încă publicate, oficialii americani susțin că acordul deschide calea pentru negocieri privind programul nuclear iranian și pentru normalizarea traficului maritim într-una dintre cele mai importante rute energetice globale. Trump a declarat că Strâmtoarea Ormuz este deja redeschisă parțial, iar traficul naval va crește treptat, urmând să revină la capacitate completă până la finalul săptămânii.

Totodată, Washingtonul afirmă că documentul prevede ridicarea blocadei americane asupra Iranului și angajamentul Teheranului de a nu dezvolta arme nucleare, cu monitorizare strictă a respectării acestor obligații. În paralel, autoritățile iraniene nu au confirmat integral aceste prevederi și nu au oferit detalii despre soarta stocurilor de uraniu îmbogățit.

Există însă diferențe semnificative între părți. În timp ce partea americană susține redeschiderea completă și fără restricții a strâmtorii, presa de stat iraniană a relatat că Iranul ar putea permite inițial trafic liber pentru 60 de zile, urmând apoi să introducă taxe pentru tranzitul comercial. De asemenea, negocierile viitoare depind, potrivit Teheranului, de deblocarea unor fonduri iraniene înghețate în străinătate, în timp ce oficialii americani afirmă că aceste sume vor fi eliberate doar în schimbul unor angajamente ferme din partea Iranului.