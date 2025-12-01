Volodimir Zelenski a afirmat la Paris, într-o conferință de presă comună cu Emmanuel Macron, că problema teritorială este cea mai greu de rezolvat dintre toate punctele negociate. El a precizat că delegațiile ucraineană și americană au discutat timp de șase ore și jumătate exclusiv acest subiect, în cadrul întâlnirii desfășurate la Miami.

„Problema teritorială este cea mai dificilă”, a declarat Zelenski la Paris.

Potrivit președintelui ucrainean, planul inițial propus de SUA cuprindea cererea Rusiei ca Ucraina să cedeze părți din regiunea Donbas pe care armata rusă nu le controlează. Kievul consideră acest lucru inacceptabil și insistă că orice acord trebuie să pornească de la realitățile de pe teren și de la respectarea suveranității Ucrainei.

Zelenski a explicat că, pe lângă chestiunea teritorială, două alte subiecte majore despart pozițiile părților implicate. Este vorba despre garanțiile de securitate care ar urma să fie oferite Ucrainei după război și despre modul de finanțare al reconstrucției postbelice.

El a arătat că aceste teme sunt suficient de importante încât să necesite o discuție directă cu președintele SUA, Donald Trump. O astfel de întâlnire trebuia să aibă loc la Washington, însă vizita sa în Statele Unite a fost anulată.

Președintele ucrainean a subliniat că un acord european este esențial în ceea ce privește reconstrucția țării. Planul inițial al administrației Trump prevedea utilizarea activelor rusești înghețate în Occident, cu împărțirea profiturilor, o abordare pe care Zelenski a spus că nu o consideră corectă față de statele europene.

El a cerut găsirea unei soluții care să răspundă atât intereselor Ucrainei, cât și celor ale aliaților săi europeni. În opinia sa, documentul rezultat în urma negocierilor recente este mai bun decât versiunea inițială și urmează să fie prezentat la Moscova de emisarul american Steve Witkoff.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că un plan de pace nu poate fi finalizat fără participarea Ucrainei și a Europei la masa negocierilor. El a spus că nu există în acest moment un acord definitiv asupra chestiunilor teritoriale și că subiecte precum activele rusești înghețate, garanțiile de securitate, sancțiunile și parcursul european al Ucrainei trebuie discutate cu statele europene implicate.

Macron a menționat că discuțiile sunt încă într-o fază preliminară și a făcut referire la frustrarea liderilor europeni, care consideră că sunt marginalizați în actualul proces de negociere.

„Nu avem astăzi un plan finalizat în chestiunile teritoriale”, iar „în ceea ce priveşte chestiunile legate de activele (ruseşti) îngheţate, garanţiile de securitate, aderarea (Ucrainei) la UE şi sancţiunile europene (împotriva Rusiei), acest plan poate fi finalizat numai cu europenii la masa negocierilor. Aşadar, suntem încă într-o fază preliminară”, a indicat Macron.

Versiunea inițială a planului american prevedea înghețarea liniei frontului, reducerea efectivelor armatei ucrainene, excluderea aderării la NATO și folosirea activelor rusești pentru reconstrucție.

În contrapropunerea lor, Ucraina și susținătorii europeni cer ca negocierile să pornească de la linia actuală a frontului, ridicarea limitei de efective militare, posibilitatea desfășurării de trupe străine și menținerea activelor rusești înghețate până la plata despăgubirilor de război.

Fostul comandant al armatei americane în Europa, generalul în rezervă Ben Hodges, a avertizat că Europa nu mai poate conta pe Statele Unite ca partener echitabil. El a spus că administrația Trump tratează conflictul din Ucraina ca pe o problemă economică și că prioritățile Washingtonului plasează Europa pe un loc secundar.

„Statele Unite consideră cu adevărat Europa drept insignifiantă, mai puţin poate din motive comerciale”, spune Ben Hodges.

Totodată, Hodges a susținut că Ucraina nu este pe punctul de a fi învinsă și că Europa, împreună cu Ucraina, dispune de resursele necesare pentru a opri Rusia, dacă va exista suficientă voință politică.