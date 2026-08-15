Ucraina a lovit una dintre cele mai importante fabrici de rachete ale Rusiei. Volodimir Zelenski confirmă atacul

Ucraina a atacat Centrul Spațial de Rachete Progress din regiunea Samara, una dintre facilitățile esențiale pentru industria aerospațială a Rusiei. Președintele Volodimir Zelenski a confirmat atacul și utilizarea rachetelor de croazieră Flamingo, lansate de la sol.

Atacul a vizat regiunea Samara, aflată la aproximativ 900 de kilometri de granița cu Ucraina. Aici funcționează Centrul Spațial de Rachete Progress, una dintre întreprinderile importante ale Roscosmos și principalul producător rus al familiei de rachete Soyuz.

Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă că instalația a fost lovită și a precizat că aceasta era implicată, printre altele, în producția de componente electronice.

Președintele ucrainean a confirmat și armamentul folosit. Atacul a fost efectuat cu rachete FP-5 Flamingo, dezvoltate de grupul ucrainean din industria de apărare Fire Point. Zelenski a prezentat lovitura drept o reușită a Ucrainei.

Rachetele Flamingo au o rază de acțiune de câteva mii de kilometri și au mai fost utilizate pentru atacarea infrastructurii energetice, a instalațiilor de producție militară și a altor obiective strategice din Rusia.

Today, there are new significant results from our deep strikes. In Russia’s Samara region, one of the key enterprises within Roscosmos – the Progress Center, which was involved, among other things, in electronics production – was hit. Flamingo missiles were used. A good… pic.twitter.com/1BlZpmvKRN — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 15, 2026

Importanța Centrului Progress depășește producția de componente electronice. Facilitatea din Samara asamblează Soyuz-2, una dintre cele mai importante rachete aflate în serviciul Rusiei, precum și noua Soyuz-5.

Tot aici sunt construiți și sateliți militari.

Soyuz-2 poate transporta aproximativ opt tone pe orbita joasă a Pământului și este utilizată de Rusia atât pentru misiuni civile, cât și militare. Racheta are un rol esențial inclusiv în programul spațial cu echipaj al țării.

Familia Soyuz este folosită pentru lansarea navelor rusești care transportă cosmonauți către Stația Spațială Internațională.

Nu este clar deocamdată cât de mari sunt pagubele produse în urma atacului ucrainean și nici care dintre instalațiile complexului au fost afectate.

Unele informații provenite din surse deschise indică faptul că una dintre rachete ar fi lovit o clădire care găzduiește o cameră curată utilizată pentru sisteme avionice.

Aceasta ar putea fi instalația la care s-a referit Zelenski atunci când a menționat producția de componente electronice. Informația nu oferă însă deocamdată o imagine completă asupra pagubelor provocate în complexul industrial.

Deși Progress are un rol important în programul spațial civil al Rusiei, activitățile civile și militare ale industriei spațiale ruse sunt strâns legate. Fabrica produce atât lansatoare utilizate în misiuni civile, cât și echipamente destinate sectorului militar.

O întrerupere de durată a producției de rachete Soyuz ar reprezenta o problemă importantă pentru Rusia.

Din cele peste 120 de lansări de rachete efectuate de Rusia începând din 2020, peste 85% au utilizat vehicule din familia Soyuz-2.

Importanța lor a crescut pe măsură ce vechile rachete Proton au ajuns spre finalul perioadei de utilizare. În același timp, familia mai nouă Angara nu a ajuns încă la o frecvență ridicată a lansărilor.

Presiunile asupra capacității de producție existau chiar înaintea atacului. Oficialii ruși din industria spațială indicau deja că cererea pentru rachetele Soyuz depășește posibilitățile de producție.

Pentru perioada 2027-2030, necesarul estimat ar fi cu aproximativ 30% până la 50% peste capacitatea de producție existentă. În aceste condiții, amploarea pagubelor provocate la Centrul Progress va fi importantă pentru a stabili dacă atacul poate afecta și ritmul viitoarelor lansări rusești.