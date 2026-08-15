Un tren experimental din China a ajuns la 800 km/h în doar 5,3 secunde. Un nou record mondial pentru tehnologia maglev

China a stabilit un nou record mondial cu un tren experimental bazat pe tehnologia de levitație magnetică. Vehiculul a accelerat de la zero la 800 km/h în numai 5,3 secunde, pe o pistă de testare cu o lungime de doar un kilometru.

Testul a fost realizat la Donghu Laboratory, în provincia Hubei din China. Trenul experimental, cu o masă de 1,1 tone, a reușit să atingă viteza de 800 km/h după numai 5,3 secunde de la plecarea de pe loc.

Performanța este posibilă datorită tehnologiei maglev, prescurtare provenită de la „magnetic levitation”, adică levitație magnetică, transmite The Independent.

Spre deosebire de trenurile convenționale, vehiculul nu rulează în contact direct cu șinele. Forța magnetică ridică trenul ușor deasupra căii de rulare, eliminând astfel frecarea dintre roți și șine. Propulsia este realizată prin intermediul unui câmp magnetic produs de bobine amplasate de-a lungul traseului.

În timpul experimentului, cercetătorii chinezi au demonstrat și că vehiculul poate fi oprit controlat după atingerea vitezei extreme.

După ce a ajuns la 800 km/h, trenul a încetinit progresiv și s-a oprit pe o distanță de aproximativ 200 de metri.

Actuala performanță reprezintă a treia ocazie într-un interval de șase luni în care același tren experimental își depășește propriul record mondial pentru accelerația unui sistem maglev pe distanțe scurte.

Primele teste au avut loc în iunie 2025. Atunci, vehiculul a ajuns la aproximativ 650 km/h în șapte secunde, stabilind recordul mondial de la acel moment.

În testele desfășurate ulterior, cercetătorii au reușit să atingă aproximativ 700 km/h și apoi 798 km/h, reducând în același timp perioada necesară pentru accelerare.

Potrivit televiziunii publice chineze CCTV, experimentele au permis testarea la limite a mai multor tehnologii importante. Printre acestea se află furnizarea energiei la puteri foarte mari, propulsia electromagnetică, controlul levitației la viteze ridicate și sistemele de frânare de urgență.

Trenul experimental este mult mai rapid decât sistemele maglev utilizate în prezent pentru transportul comercial.

Trenurile maglev aflate în exploatare în China și Japonia circulă la viteze de aproximativ 320 km/h. În China, trenurile Fuxing pot ajunge la o viteză maximă de 350 km/h.

În paralel, cercetătorii de la National University of Defence Technology din China dezvoltă propriile sisteme maglev de foarte mare viteză. În cadrul unuia dintre teste, un vehicul experimental a ajuns la 697 km/h în numai două secunde.

Tehnologia aflată acum în dezvoltare nu este însă destinată, în forma actuală, transportului de persoane.

Cercetătorii speră că principiile demonstrate prin aceste experimente vor putea fi utilizate în viitor inclusiv pentru dezvoltarea unor sisteme de lansare destinate rachetelor și avioanelor de luptă.

O altă direcție cercetată în China presupune combinarea levitației magnetice cu tuneluri în care presiunea aerului este foarte redusă sau chiar apropiată de vid.

Reducerea rezistenței aerului ar permite teoretic atingerea unor viteze foarte mari, peste limitele transportului feroviar convențional.

Dezvoltarea unor asemenea sisteme la scară comercială rămâne însă dificilă. Printre principalele probleme identificate se află costurile foarte mari ale infrastructurii, siguranța pasagerilor și necesitatea construirii unor trasee extrem de precis aliniate pe distanțe mari.

Testul din Hubei arată deocamdată că sistemul experimental poate accelera până la 800 km/h și poate reveni la oprire controlată pe o pistă de numai un kilometru.