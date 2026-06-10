Trenul fabricat în China, gata de a fi introdus în circulație. Ce traseu va face vara aceasta

Astra Trans Carpatic se pregătește să introducă în circulație trenul produs de CRRC Sifang, China, cel mai probabil începând din vara acestui an. Primele curse comerciale vor fi efectuate pe ruta spre Brașov, odată ce toate procedurile de autorizare vor fi finalizate.

Compania arădeană a primit recent autorizațiile de tip și de punere pe piață din partea ASFR, documente care fac posibilă exploatarea trenului pe rețeaua feroviară românească. Un aspect important este că unitatea achiziționată este complet conformă standardelor STI.

Înainte ca trenul să fie utilizat comercial, Astra Vagoane Călători trebuie să obțină certificatul de entitate responsabilă cu întreținerea. Spațiul dedicat mentenanței este amenajat în incinta uzinei din Arad, echipat cu linie cu canal, vinciuri și alte utilaje furnizate de CRRC.

„Sperăm ca aceasta să se întâmple în cursul lunii iulie. Pentru început trenul va fi pus în operare spre Brașov”, a declarat Marian Mihail Călin, director de dezvoltare al grupului pentru clubferoviar.ro.

Uzina Astra Vagoane Călători Arad deține certificatul de conformitate pentru funcțiile de întreținere, iar anexarea noului tren la acest document va permite punerea sa în exploatare comercială. Lucrările de pregătire a halelor sunt deja finalizate, iar echipamentele au fost instalate conform specificațiilor CRRC.

Pregătirea spațiului de întreținere include toate dotările necesare pentru operarea unui tren modern, astfel încât reviziile și verificările tehnice să se desfășoare conform standardelor europene. Aceste măsuri garantează că unitatea va putea circula în siguranță imediat ce va fi autorizată.

Introducerea trenului chinezesc în România are la bază mai mulți ani de proceduri administrative și juridice complexe. Istoria sa este legată de licitațiile pentru achiziția de trenuri interregionale desfășurate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF).

În 2021, asocierea Astra Vagoane Călători – CRRC a fost eliminată dintr-o licitație pentru 20 de trenuri interregionale, ulterior majorată la 37 de unități. Excluderea a intervenit ca urmare a unei ordonanțe care restricționa participarea companiilor din state terțe la licitațiile finanțate din fonduri naționale sau europene.

Compania chineză a contestat măsura, iar litigiul a ajuns la Curtea de Apel București. Instanța a solicitat interpretarea legislației europene de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene, pentru a clarifica dacă autoritățile române puteau exclude un ofertant dintr-o țară terță.

Procesul a fost reluat după ce Curtea Europeană a stabilit că politica în domeniul achizițiilor publice este reglementată la nivelul Uniunii, nu național. Autoritățile puteau, cel mult, să aplice criterii de evaluare care să influențeze punctajul ofertanților străini, fără a-i elimina din procedură.

Pe 11 iulie 2025, Curtea de Apel București a pronunțat decizia definitivă privind excluderea CRRC. Instanța a admis parțial plângerea asocierii CRRC – Astra Vagoane Călători, anulând raportul procedurii de atribuire sub aspectul excluderii ofertei depuse de acestea.

Conform minutei instanței: „soluția pe scurt: Admite în parte plângerea formulată de petentele CRRC Qingdao Sifang Co. Ltd. și Astra Vagoane Călători S.A. și, în consecință, modifică în parte Decizia CNSC nr. 218/C4/2947, 30/31.01.2022, în sensul că admite contestația cu nr. 59206/ 12.11.2021 și anulează raportului procedurii de atribuire nr. 22/410/28.10.2021, sub aspectul deciziei de excludere din procedura a ofertei CRRC Qingdao Sifang Co. Ltd – Astra Vagoane Călători S.A. Respinge plângerea formulată de petentele CRRC Qingdao Sifang Co. Ltd. și Astra Vagoane Călători S.A., în rest, ca neîntemeiată. Respinge plângerea conexă formulată de Alstom Ferroviaria S.p.A., ca neîntemeiată. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 11.07.2025”. Unul dintre capetele de cerere respinse a vizat constatarea caracterului neconform al ofertei depuse de Alstom.