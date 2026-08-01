Tornadă sau vârtej de praf? Specialiștii explică diferența dintre cele două fenomene
SURSA FOTO: Meteo Tulca-Bihor/Facebook - Tornadă, Salonta, Bihor
Un fenomen atmosferic spectaculos a fost observat sâmbătă după-amiază în apropiere de Salonta, județul Bihor. Deși la prima vedere părea o tornadă, specialiștii explică faptul că este vorba despre un vârtej de praf, cunoscut sub denumirea de „dust devil”. Apariția acestuia a fost favorizată de temperaturile extreme și de uscăciunea accentuată a solului, în condițiile în care județul se află sub avertizări de caniculă.
Vârtej uriaș de praf lângă Salonta. Fenomenul nu a fost o tornadă
Tornada a fost primul gând al multor persoane care au văzut imaginile surprinse sâmbătă, în jurul orei 16, în apropiere de Salonta. Fotografiile distribuite pe rețelele de socializare arată o coloană îngustă de praf ridicându-se deasupra unui teren agricol, pe fondul unui cer aproape complet senin.
Administratorul paginii Meteo Tulca-Bihor, tânărul bihorean Robert C. Popa, a precizat însă că fenomenul nu este o tornadă, ci un „dust devil”, un tip de vârtej atmosferic care apare frecvent în perioadele cu temperaturi foarte ridicate și precipitații reduse.
„Astăzi a fost observat și fotografiat un vârtej de praf (Dust Devil), un fenomen atmosferic specific zilelor foarte călduroase și uscate, cum sunt cele din această perioadă în județul Bihor”, a explicat Popa, pe pagina Meteo Tulca-Bihor.
Acesta a subliniat că fenomenul nu trebuie confundat cu o tornadă. Spre deosebire de tornade, care se formează în asociere cu furtuni puternice și nori de tip cumulonimbus, vârtejurile de praf apar, de regulă, pe vreme senină sau atunci când cerul este acoperit doar de puțini nori.
Canicula și solul uscat favorizează apariția fenomenului „dust devil”
Formarea unui astfel de vârtej este strâns legată de condițiile meteorologice extreme. Solul încins de temperaturile ridicate încălzește rapid stratul de aer aflat imediat deasupra lui. Aerul fierbinte începe să urce, iar dacă apare o ușoară mișcare de rotație, aceasta poate genera o coloană verticală capabilă să antreneze praf, nisip, paie și alte particule fine.
Astfel de fenomene sunt întâlnite mai ales în zonele agricole sau pe terenurile foarte uscate, unde lipsa vegetației și temperaturile ridicate favorizează dezvoltarea curenților ascendenți. Deși impresionează prin aspectul lor și pot semăna cu o tornadă, ele au o origine diferită și, în cele mai multe cazuri, o intensitate mult mai redusă.
În cazul județului Bihor, apariția vârtejului de praf a fost favorizată și de valul de căldură care afectează regiunea. Sâmbătă, județul s-a aflat sub cod portocaliu de caniculă, iar de duminică intră sub incidența unui cod roșu emis de meteorologi.
Potrivit explicațiilor publicate de Meteo Tulca-Bihor, un astfel de fenomen are, în general, o durată scurtă, însă poate deveni impresionant prin dimensiuni.
„De regulă, un Dust Devil are o durată de la câteva secunde până la câteva minute și poate avea înălțimi de la câțiva metri până la peste 100 de metri. Deși, în general, nu produce pagube importante, poate ridica obiecte ușoare, reduce temporar vizibilitatea și crea rafale locale de vânt”, scrie pe pagina Meteo Tulca-Bihor.
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