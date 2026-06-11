Vremea rea pune stăpânire pe țară! Mai multe județe sunt sub Cod Galben. Ce zone sunt afectate

Vremea rea pune stăpânire pe țară! Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis două avertizări de tip Cod Galben, valabile joi, 11 iunie, până la ora 21:00. Iată ce zone vor fi afectate.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis două avertizări de tip Cod Galben, valabile joi, 11 iunie, până la ora 21:00.

Primul Cod Galben de intensificări ale vântului și instabilitate atmosferică este valabil între orele 05:00 – 10:00 și vizează zonele: Banat, Crișana, Maramureș și vestul Transilvaniei. În Banat, Crișana, Maramureș și vestul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului (viteze de 50…70 km/h) și izolat vijelii, descărcări electrice și averse (15…25 l/mp).

Al doilea Cod Galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ este valabil între orele 10:00 – 21:00, zonele afectate fiind: Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și nord-vestul Munteniei, vestul și nordul Moldovei și zona montană.

În Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și nord-vestul Munteniei, vestul și nordul Moldovei și în zona montană vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze de 50…70 km/h), căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 25…40 l/mp și izolat de peste 50…60 l/mp.

Meteorologii ANM au emis, totodată, și prognoza meteo pentru weekend.

Sâmbătă, 13 iunie, vremea se va încălzi ușor în cea mai mare parte a țării, îndeosebi în jumătatea de est. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare. Va ploua local și moderat cantitativ în nordul teritoriului și la munte, iar în celelalte zone pe suprafețe restrânse vor fi ploi slabe, de scurtă durată; izolat vor fi posibile descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană înaltă (rafale de 60-80 km/h) și temporar, cu viteze de 40-50 km/h, local în vestul și în sud-vestul țării și izolat în rest. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 28 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 și 17 grade, mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali. În a doua parte a nopții, cu totul izolat, mai ales în zonele depresionare, se va forma ceață.

În București, sâmbătă, vremea se va încălzi. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și vor fi condiții pentru ploi slabe, de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 25…26 de grade, iar cea minimă de 12…15 grade.

Duminică, 14 iunie, vremea va continua să se încălzească în cea mai mare parte a țării, astfel că temperaturile maxime se vor încadra în general între 23 și 30 de grade. În vestul și în nordul teritoriului, precum și la munte vor fi perioade cu înnorări accentuate și local averse și descărcări electrice, iar izolat vor fi cantități de apă însemnate și posibil grindină. În restul țării, cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene se vor semnala pe spații mici. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană, mai ales la altitudini mari și local și temporar în restul teritoriului, cu precădere în vest și în centru. Minimele termice vor fi cuprinse între 6…8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 17…19 grade pe litoral.

În București, vremea va continua să se încălzească, astfel că temperatura maximă va fi de 29…30 de grade, iar minima de 14…16 grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat.