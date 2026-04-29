Un nou val de concedieri se conturează la Complexul Energetic Oltenia (CEO), în contextul presiunilor economice și al procesului de restructurare din sectorul energetic. Începând cu 1 mai, peste 300 de salariați urmează să fie disponibilizați, iar perspectivele indică faptul că aceste măsuri nu se vor opri aici.

Decizia vine după o rundă recentă de plecări masive. La începutul lunii aprilie, aproximativ 1.400 de angajați cu contracte pe perioadă determinată au ieșit din sistem. Această situație afectează direct piața muncii din Oltenia, în special județul Gorj, unde majoritatea persoanelor disponibilizate urmează să se înregistreze pentru sprijin la agențiile de ocupare a forței de muncă.

Specialiștii în piața muncii avertizează că astfel de valuri succesive de concedieri pot genera dezechilibre locale, mai ales în zonele monoindustriale, unde alternativele de angajare sunt limitate.

Conducerea companiei a inclus pe agenda ședinței acționarilor din 11 mai o propunere referitoare la alocarea unor fonduri pentru acordarea de compensații financiare angajaților disponibilizați din motive independente de performanța sau comportamentul lor.

Valul de disponibilizări de la Complexul Energetic Oltenia (CEO) continuă să afecteze puternic piața muncii din sud-vestul României. Aproximativ 600 de foști angajați s-au prezentat deja la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj pentru a solicita indemnizație de șomaj, după încetarea contractelor de muncă pe perioadă determinată.

Datele arată o contracție rapidă a forței de muncă din cadrul companiei. Începând cu 1 aprilie, aproximativ 1.400 de angajați au rămas fără loc de muncă, iar de la 1 mai alte circa 300 de contracte ajung la termen. Majoritatea persoanelor afectate provin din județul Gorj, zonă puternic dependentă de activitatea CEO.

Această dinamică pune presiune suplimentară pe instituțiile locale și pe economia regională, în condițiile în care oportunitățile de angajare sunt limitate, iar reconversia profesională nu este încă suficient dezvoltată.

Pentru a limita impactul social, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj pregătește o bursă a locurilor de muncă dedicată persoanelor disponibilizate. Evenimentul va reuni angajatori, inclusiv IMM-uri finanțate prin Fondul de Tranziție Justă, cu scopul de a facilita angajarea rapidă a celor afectați.

Eficiența acestor măsuri rămâne însă incertă, în condițiile în care oferta de locuri de muncă este limitată comparativ cu numărul persoanelor disponibilizate.

Un element care amplifică tensiunile este lipsa plăților compensatorii. Potrivit autorităților, angajații ale căror contracte au expirat nu beneficiază de astfel de drepturi, deoarece legislația muncii nu prevede acordarea compensațiilor în cazul încetării contractelor pe durată determinată.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat că măsurile aplicate sunt rezultatul angajamentelor asumate de România în relația cu instituțiile europene, dar și al situației economice dificile a companiei. Planul de restructurare aflat în implementare include reducerea costurilor și adaptarea la cerințele de decarbonizare.

Din punct de vedere financiar, Complexul Energetic Oltenia traversează o perioadă critică. Compania a înregistrat pierderi estimate la aproximativ 1 miliard de lei pentru anul 2025, în timp ce costurile cu certificatele de emisii de CO₂ au depășit 2 miliarde de lei, reprezentând aproape 40% din totalul cheltuielilor.

Aceste cifre explică presiunea asupra managementului de a reduce cheltuielile operaționale, inclusiv prin diminuarea personalului și restructurarea activităților bazate pe cărbune.

Angajații CEO au organizat proteste atât la nivel local, cât și în capitală, cerând soluții concrete pentru protecția locurilor de muncă și acordarea de sprijin financiar.

Sindicatele critică strategia companiei, acuzând lipsa unor măsuri echilibrate și orientate spre menținerea forței de muncă. În același timp, negocierile pentru un nou contract colectiv de muncă sunt blocate de întârzierea aprobării bugetului pentru anul 2026.