TPC Concept: De ce concedierea angajaților poate fi inutilă pentru companii? Cum pot companiile să reducă cheltuielile fără concedieri

Potrivit TPC Concept, concedierea angajaților nu rezolvă problemele companiilor. Costul înlocuirii unui angajat poate ajunge la 50% din salariul anual, iar o firmă care disponibilizează 10 oameni poate pierde ulterior până la 600.000 de lei

De ce concedierea angajaților poate fi inutilă pentru companii? În contextul valului de concedieri și restructurări anunțate în ultimele luni de companii din România și din străinătate, tot mai multe organizații caută soluții rapide pentru reducerea costurilor. Cu toate acestea, disponibilizările rezolvă rareori cauzele reale ale dificultăților financiare și pot genera, pe termen mediu și lung, costuri suplimentare considerabile.

Analizele TPC Concept arată că înlocuirea unui angajat poate costa între 25% și 50% din salariul său anual. Astfel, în cazul unei companii care disponibilizează 10 angajați cu un salariu brut mediu de 10.000 de lei pe lună, costurile ulterioare asociate recrutării, integrării noilor angajați și pierderilor de productivitate pot depăși 600.000 de lei, în situația în care activitatea își revine și posturile trebuie ocupate din nou.

Deși concedierile pot aduce economii imediate, specialiștii atrag atenția că problemele care afectează profitabilitatea unei afaceri sunt, de regulă, mult mai profunde. Acestea pot include scăderea vânzărilor, procese operaționale ineficiente, portofolii de produse neprofitabile, structuri organizaționale excesiv de complexe sau utilizarea ineficientă a resurselor disponibile. În lipsa identificării și rezolvării acestor cauze, reducerea personalului oferă doar un răgaz temporar, fără a elimina problemele de fond care afectează performanța companiei.

„În perioade de incertitudine, prima întrebare nu ar trebui să fie «Pe cine concediem?», ci «Cum protejăm veniturile și ce complexitate putem elimina din afacere?». De foarte multe ori, aici se găsesc cele mai rapide și mai sănătoase surse de eficiență”, spune consultantul de business Sorin Spiridon, fondator TPC Concept.

Specialiștii TPC Concept atrag atenția că disponibilizările pot oferi un respiro financiar pe termen scurt, însă nu elimină cauzele care au generat dificultățile economice ale unei companii. În multe cazuri, organizațiile continuă să funcționeze pe baza unor procese ineficiente, să gestioneze portofolii de produse excesiv de complexe și să desfășoare activități care consumă resurse importante fără a genera valoare proporțională.

În aceste condiții, concedierile pot crea doar iluzia unei soluții, mascând temporar problemele structurale ale afacerii. Fără o analiză aprofundată a factorilor care afectează performanța și profitabilitatea, reducerea numărului de angajați riscă să amâne rezolvarea dificultăților reale, în loc să contribuie la eliminarea acestora.

„Disponibilizările pot reduce costurile și pot oferi un răgaz financiar pe termen scurt. Însă, dificultățile financiare au cauze mai profunde: scăderea vânzărilor, marje insuficiente, procese ineficiente, un portofoliu de produse neprofitabil, o organizare greoaie sau lipsa unei direcții strategice clare.

Dacă aceste cauze nu sunt rezolvate, reducerea personalului oferă doar o ameliorare temporară. Compania va avea costuri mai mici, dar poate rămâne cu aceleași probleme de fond”, spune Călin Spiridon, Managing Partner TPC Concept.

Dincolo de economiile salariale imediate, companiile trebuie să ia în calcul și costurile mai puțin vizibile ale disponibilizărilor. Printre acestea se numără pierderea know-how-ului acumulat când pleacă oameni cu experiență, compania pierde cunoștințe despre clienți, produse, procese și despre modul concret în care funcționează organizația, scăderea moralului și a implicării angajaților rămași, reducerea productivității în perioada de reorganizare și afectarea culturii organizaționale.

„Dar există un cost pe care puțini îl calculează cu adevărat: costul de înlocuire a oamenilor care pleacă. Dacă activitatea își revine și compania trebuie să recruteze din nou, apar costuri de atragere, selecție, integrare și formare. În funcție de poziție și industrie, costul de înlocuire al unui angajat poate ajunge la 25%–50% din salariul său anual. De aceea, disponibilizările trebuie analizate nu doar prin prisma economiilor imediate, ci și prin efectele pe care le pot avea asupra capacității organizației de a performa și de a crește în viitor”, afirmă Sorin Spiridon, fondator TPC Concept.

Să luăm exemplul unei companii care disponibilizează 10 angajați cu un cost salarial mediu de 10.000 de lei brut pe lună.

Cost salarial anual per angajat: aproximativ 120.000 de lei

Dacă activitatea își revine după câteva luni și compania trebuie să reocupe posturile, apar costuri suplimentare precum:

recrutare și selecție: 5.000 – 10.000 lei/angajat;

integrare și formare: 5.000 – 15.000 lei/angajat;

pierderi de productivitate în primele luni: 10.000 – 20.000 lei/angajat;

timpul consumat de manageri și colegi pentru instruire și adaptare: 5.000 – 15.000 lei/angajat.

În total, costul de înlocuire poate ajunge la 30.000 – 60.000 de lei pentru fiecare angajat, echivalentul a 25%-50% din salariul anual al acestuia.

Pentru o companie care disponibilizează 10 astfel de angajați și este nevoită ulterior să refacă echipa, impactul financiar poate depăși 300.000 – 600.000 de lei, fără a lua în calcul pierderea know-how-ului, afectarea relațiilor cu clienții, scăderea moralului echipei și întârzierea unor proiecte sau oportunități de business.

În cazul pozițiilor de management, al specialiștilor tehnici sau al angajaților care gestionează relații importante cu clienții, costurile reale pot fi semnificativ mai mari, deoarece pierderea experienței și a cunoștințelor acumulate afectează direct performanța și capacitatea de creștere a companiei.

TPC Concept atrage atenția că efectele concedierilor depășesc zona financiară și influențează direct cultura organizațională și reputația angajatorului. Angajații își amintesc modul în care compania s-a comportat în perioadele dificile, iar această experiență influențează nivelul de încredere, implicare și loialitate pe termen lung. În același timp, candidații analizează din ce în ce mai atent reputația angajatorilor și modul în care aceștia își tratează oamenii în perioade de presiune economică.

„Oamenii se așteaptă ca organizația să facă tot ceea ce este rezonabil pentru a-i proteja și pentru a găsi soluții înainte de a ajunge la concedieri. Acesta este momentul în care o companie demonstrează dacă afirmații precum «oamenii sunt cea mai importantă resursă» reprezintă o convingere reală sau doar un slogan”, spune Călin Spiridon.

În paralel cu presiunile economice, companiile trebuie să se pregătească și pentru implementarea noilor reguli europene privind transparența salarială. Potrivit TPC Concept, organizațiile care au construit sisteme salariale bazate pe criterii obiective, responsabilități și performanță vor traversa mai ușor această tranziție. Provocările vor apărea în special în companiile unde diferențele salariale s-au acumulat în timp fără o justificare clară.

„În realitate, transparența salarială nu creează probleme noi. Ea scoate la lumină probleme care existau deja și oferă companiilor oportunitatea de a le rezolva într-un mod profesionist și sustenabil. Oamenii nu se așteaptă neapărat să fie plătiți identic, dar își doresc să înțeleagă logica diferențelor și să aibă convingerea că acestea sunt bazate pe criterii obiective și corecte. În multe cazuri, adevărata problemă nu este nivelul salariului, ci percepția de inechitate”, concluzionează Sorin Spiridon, fondator TPC Concept.

În opinia specialiștilor TPC Concept, organizațiile au la dispoziție mai multe instrumente de eficientizare înainte de a lua în calcul reducerea personalului. Printre cele mai eficiente măsuri se numără consolidarea relațiilor cu clienții existenți, creșterea activităților comerciale pentru atragerea de clienți noi, simplificarea portofoliului de produse și servicii, eliminarea activităților care consumă resurse fără a genera valoare și externalizarea unor funcțiuni suport.

„În multe situații, combinația dintre creșterea intensității comerciale, reducerea complexității și optimizarea activităților suport poate produce rezultate mai bune și mai sustenabile decât o simplă reducere a numărului de angajați. În perioade dificile, prioritatea ar trebui să fie protejarea și dezvoltarea veniturilor companiei, nu doar reducerea costurilor”, explică Sorin Spiridon.

TPC Concept este o firmă de consultanță în transformare strategică, cu peste 16 ani de experiență în lucrul direct cu CEO și echipe de top management. Combină metodologii internaționale cu framework-uri originale TPC, validate în peste 50 de proiecte complexe, oferind rigoare analitică și soluții aplicabile.

Portofoliul său include peste 35 de companii mari și IMM-uri, multe dintre ele în parteneriate de peste 10 ani. De-a lungul timpului, TPC Concept a colaborat cu organizații de top precum AD AutoTotal, FAN Courier, Telekom, Kraft Foods, KFC, Gealan, Cora, Farmexim și Eneria CAT, livrând transformări strategice cu impact real.

TPC Concept este fondată de Sorin Spiridon, consultant de business cu o experiență bogată de peste 20 de ani în poziții de Top și Middle Management, completată de peste 18 ani de experiență în rol de Consultant și Consilier în Management.