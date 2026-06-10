Cele mai mari universități din România și Republica Moldova vor reguli comune pentru AI în educație. Utilizarea pe scară largă a acestor tehnologii produce transformări semnificative

Cele mai mari 11 universități generaliste din România și Republica Moldova anunță că își propun să creeze un cadru comun pentru utilizarea Inteligenței Artificiale Generative în procesul de predare și învățare, atât în învățământul universitar, cât și în cel preuniversitar. Inițiativa este avansată de Consorțiul Universitaria, structură care reunește aceste instituții de învățământ superior.

Propunerea a fost discutată în cadrul reuniunii Consorțiului Universitaria, organizată de Academia de Studii Economice din București (ASE) la Tulcea, unde rectorii celor 11 universități au transmis că își exprimă disponibilitatea de a colabora cu Ministerul Educației și Cercetării pentru elaborarea unor principii și orientări comune privind utilizarea inteligenței artificiale în sistemul educațional, conform informațiilor publicate de Edupedu.

„Universitățile membre susțin elaborarea unui cadru comun la nivelul Consorțiului Universitaria privind utilizarea inteligenței artificiale generative în procesele de predare și învățare și identificarea unor surse de finanțare pentru pregătirea întregii comunități universitare în utilizarea noilor tehnologii. Totodată, universitățile din Consorțiu își exprimă disponibilitatea de a participa, împreună cu Ministerul Educației și Cercetării, la elaborarea unor principii și orientări comune privind utilizarea inteligenței artificiale în învățământul universitar și preuniversitar”, a transmis Consorțiul Universitaria într-un comunicat, potrivit sursei menționate.

În cadrul aceleiași întâlniri, universitățile au subliniat că susțin identificarea unor surse de finanțare necesare pentru pregătirea întregii comunități universitare în utilizarea noilor tehnologii, inclusiv a inteligenței artificiale generative.

„(n.red. Un) subiect major al dezbaterilor a vizat integritatea academică în contextul dezvoltării accelerate a Inteligenței Artificiale Generative. Participanții au apreciat că utilizarea pe scară largă a acestor tehnologii produce transformări semnificative în activitatea academică și impune adaptarea responsabilă a mediului universitar la noile realități tehnologice”, au precizat instituțiile de învățământ superior.

Reprezentanții Consorțiului au evidențiat că utilizarea pe scară largă a acestor tehnologii determină transformări semnificative în mediul academic și impune adaptarea responsabilă a universităților la noile realități tehnologice. În acest context, a fost considerată necesară atât dezvoltarea infrastructurii, cât și a soluțiilor tehnologice care să permită integrarea AI în activitățile educaționale, administrative și de cercetare.

„În acest context, a fost propusă constituirea, la nivelul Consorțiului Universitaria, a unui grup de lucru care să elaboreze un ghid privind utilizarea Inteligenței Artificiale Generative în universitățile membre și asociate, cu scopul de a promova practici responsabile și standarde comune privind utilizarea acestor instrumente”, a transmis Consorțiul Universitaria.

Totodată, participanții la dezbateri au susținut necesitatea elaborării și adoptării unui cadru legislativ adecvat pentru utilizarea inteligenței artificiale în mediul academic, precum și stabilirea unor reguli clare pentru integrarea acestor tehnologii în educație.

Un subiect central al discuțiilor l-a reprezentat integritatea academică în contextul dezvoltării accelerate a Inteligenței Artificiale Generative. Universitățile au arătat că utilizarea extinsă a acestor instrumente produce schimbări importante în activitatea universitară și necesită reguli comune pentru a asigura utilizarea responsabilă.

În acest sens, a fost propusă înființarea, la nivelul Consorțiului Universitaria, a unui grup de lucru care să elaboreze un ghid privind utilizarea Inteligenței Artificiale Generative în universitățile membre și asociate, cu scopul de a promova standarde comune și practici responsabile.

„Un subiect central al dezbaterilor l-a reprezentat utilizarea inteligenței artificiale generative în procesul de predare și învățare. Participanții au susținut elaborarea unui cadru comun la nivelul Consorțiului Universitaria privind utilizarea IA generative în activitățile didactice și identificarea unor surse de finanțare care să permită pregătirea întregii comunități universitare pentru utilizarea acestor tehnologii. Totodată, a fost evidențiată necesitatea elaborării de către Ministerul Educației și Cercetării a unor principii unitare privind utilizarea inteligenței artificiale în învățământul preuniversitar, în vederea asigurării unei abordări coerente la nivelul întregului sistem educațional”, a subliniat Universitaria, în sinteza discuțiilor purtate de conducerile celor 11 universități, la Tulcea.

De asemenea, instituțiile de învățământ superior au reiterat sprijinul pentru elaborarea unui cadru comun privind utilizarea inteligenței artificiale în activitățile didactice și pentru identificarea de finanțări destinate pregătirii întregului sistem universitar pentru noile tehnologii. În același timp, a fost subliniată necesitatea ca Ministerul Educației și Cercetării să stabilească principii unitare pentru utilizarea AI și în învățământul preuniversitar, pentru a asigura o abordare coerentă la nivelul întregului sistem educațional.

Consorțiul Universitaria reunește nouă universități din România și două universități din Republica Moldova. Din România fac parte Academia de Studii Economice din București (ASE), Universitatea din București, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea din Craiova, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și Universitatea „Ovidius” din Constanța. Din Republica Moldova fac parte Universitatea de Stat din Moldova și Academia de Studii Economice a Moldovei.

Instituțiile reunite în acest consorțiu concentrează peste 40% dintre studenții, profesorii și cercetătorii din sistemul universitar românesc.

Reuniunea Consorțiului Universitaria s-a desfășurat în perioada 4–7 iunie 2026, la Tulcea, fiind organizată de ASE București. La eveniment au participat peste 120 de persoane, reprezentând structuri de conducere academică, senatele universitare, școli doctorale, organizații studențești și sindicale, precum și structuri administrative implicate în gestionarea și dezvoltarea învățământului superior.