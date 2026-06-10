Colecția „SuperMașini Sport” are în prim plan Nissan GT-R! Macheta metalică și revista, de joi la chioșcuri

Numărul 7 al Colecției „SuperMașini Sport” aduce la chioșcuri un supercar al unui producător japonez. Nissan GT-R combină ingineria de super clasă cu tehnologia de ultimă generație și cu un design distinctiv, pentru a oferi o experiență de conducere impresionantă, chiar și în comparație cu alte supermașini de ultimă generație.

Accelerația modelului GT-R este o experiență palpitantă. În versiunea NISMO are nevoie de doar aproximativ 2,5 secunde, pentru a ajunge de la 0 la 100 km/h! În plus, are și un sistem de control al pornirii, cunoscut sub numele de „Launch Control”, care optimizează accelerația din poziție de repaus.

Elemente de design stilizate și funcționale

Nici designul supermașinii japoneze nu trece neobservat. Liniile unghiulare și musculoase sunt atractive din punct de vedere estetic și au și o funcție aerodinamică crucială. Farurile frontale, cu forma lor caracteristică de bumerang, adaugă o doză de agresivitate, iar caroseria lată și joasă îmbunătățește stabilitatea și reflectă puterea care se află sub capotă. De fapt,fiecare element de design al modelului GT-R nu este doar stilizat, ci și funcțional.

Macheta mașinii este realizată din metal cu elemente de plastic, cu multă atenție la detalii. Scara acestei serii este 1:34 – 1:39, machetele fiind astfel mai mari decât majoritatea celor oferite de alte colecții similare.

Ce vei găsi în numărul 7?

Macheta metalică Nissan GT -R – o replică oficială a mașinii cunoscută drept Godzilla asfaltului

Revista dedicată din care afli totul despre modelul japonez de înaltă performanță

Calendarul viitoarelor apariții

Colecția „SuperMașini Sport” îți aduce un nou model spectaculos la fiecare două săptămâni:

Numărul 8 – 25 iunie 2026: Alfa Romeo 4C – inginerie și design Made in Italy.

Numărul 9 – 9 iulie 2026: Ford GT 2017 – mașina creată pentru a străluci la Le Mans.

Numărul 10 – 23 iulie 2026: Porsche Carrera RS – model care captivează iubitorii de automobile din 1973

Găsești numărul 7 al colecției la chioșcurile de ziare din toată țara începând de joi, 11 iunie, la prețul de 59,99 lei.

Stoc limitat!