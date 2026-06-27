Porsche lansează noul model 911 GT4 R, versiune de curse adaptată pentru categoria GT4

Porsche a anunțat lansarea noului model 911 GT4 R, o versiune dedicată competițiilor de curse, bazată pe 911 GT3 de serie. Acest model este proiectat special pentru categoria GT4, unde performanțele mașinilor sunt reglementate prin restricții tehnice stricte. Astfel, puterea motorului este limitată pentru a asigura un echilibru competitiv între concurenți.

Modelul 911 GT4 R este echipat cu un motor flat-six atmosferic de 4,0 litri, capabil să dezvolte inițial 520 de cai putere. Totuși, pentru a respecta regulile FIA GT4 și pentru a menține echilibrul de performanță specific acestei categorii, puterea va fi limitată la 430 de cai putere. Această restricție îl situează alături de alte modele din aceeași clasă, precum Ginetta GT4 sau Alpine A110. De menționat că versiunea de stradă 911 GT3 oferă o putere de 510 cai putere.

Dezvoltarea lui 911 GT4 R vine ca o necesitate după încetarea producției modelului 718 Cayman, care a servit anterior drept bază pentru versiunea GT4, Cayman GT4 RS Clubsport. Porsche a comercializat peste 1.500 de exemplare ale versiunii de curse Cayman lansate în 2016, demonstrând astfel importanța segmentului GT4 în portofoliul diviziei Motorsport.

Noul 911 GT4 R este construit pe platforma 911 GT3 și este destinat echipelor care concurează în campionatele mondiale ce includ categoria GT4. Prețul de pornire pentru acest model este de 265.000 de euro, fără taxe, iar livrările sunt programate să înceapă la începutul sezonului 2027.

Modelul Porsche 911 a fost lansat în anul 1964, devenind rapid un simbol al performanței și ingineriei auto germane. Designul său iconic, cu motorul amplasat în partea din spate, a rămas o constantă de-a lungul decadelor. De-a lungul timpului, 911 a cunoscut numeroase evoluții tehnologice, adaptându-se la cerințele pieței și ale competițiilor sportive.

De-a lungul celor peste 50 de ani de existență, Porsche 911 a fost succesiv îmbunătățit atât din punct de vedere al performanțelor, cât și al confortului și siguranței. Versiunile de curse ale 911 au participat la numeroase competiții internaționale, consolidându-și reputația în motorsport. Modelul este recunoscut pentru echilibrul său între agilitate și putere, fiind preferat atât pe circuit, cât și pe șosea.

Introducerea versiunilor GT4 și GT3 a reprezentat o extindere importantă a ofertei Porsche, adresându-se pasionaților de curse care caută performanță la nivel profesionist, dar și accesibilitate în competițiile de amatori. Noul 911 GT4 R continuă această tradiție, fiind un model modern, adaptat reglementărilor și cerințelor actuale ale motorsportului.