Din 19 martie, pasiunea pentru viteză prinde formă metalică prin noua colecție exclusivistă de replici oficiale ale celor mai emblematice supermașini din lume: „SuperMașini Sport”.

Spre deosebire de modelele obișnuite de chioșc, această colecție ridică ștacheta. Vorbim despre machete metalice cu elemente de plastic finisate cu grijă, la o scară impunătoare: 1:34 – 1:39. Sunt vizibil mai mari, mai robuste și mai detaliate decât tot ce ai găsit până acum, fiind piesele de rezistență de care orice colecționar are nevoie.

De la designul inconfundabil al supercarurilor italiene până la performanțele spectaculoase ale legendelor americane sau germane, lumea automobilelor de elită a fascinat generații întregi de pasionați.

Fiecare număr îți aduce mai aproape o legendă a șoselelor.

Un debut spectaculos: Lamborghini Huracán, un adevărat simbol al ingineriei auto italiene

Primul număr al colecției este dedicat unuia dintre cele mai impresionante supercaruri moderne: Lamborghini Huracán.

Acest model emblematic impresionează prin designul agresiv, tehnologia avansată și performanțele spectaculoase. Motorul V10 aspirat de 5,2 litri dezvoltă până la 640 CP, accelerează de la 0 la 100 km/h în doar 2,9 secunde și poate depăși 325 km/h.

Machete realizate pentru colecționari și pasionați de automobile

Fiecare număr al colecției include:

machetă oficială realizată din metal, cu elemente de plastic la scara 1:34 – 1:39, mai mare decât majoritatea modelelor din colecțiile de chioșc

revistă dedicată, cu informații despre design, performanțe și istoria mașinii

Rezultatul este o piesă de colecție spectaculoasă, perfectă pentru vitrina oricărui pasionat de automobile.

Calendarul aparițiilor din colecție

Colecția apare o dată la două săptămâni, iar fiecare număr aduce o nouă legendă auto:

Nr. 1 – 19 martie 2026

Lamborghini Huracán

Nr. 2 – 2 aprilie 2026

Mercedes Benz SLS AMG

Nr. 3 – 16 aprilie 2026

Chevrolet Corvette Z06

Nr. 4 – 30 aprilie 2026

BMW M1

Nr. 5 – 14 mai 2026

McLaren 675 LT

Nr. 6 – 28 mai 2026

Maserati Gran Turismo

Nr. 7 – 11 iunie 2026

Nissan GT-R

Nr. 8 – 25 iunie 2026

Alfa Romeo 4C

Nr. 9 – 9 iulie 2026

Ford GT 2017

Nr. 10 – 23 iulie 2026

Porsche 919 Carrera RS

Nr. 11 – 6 august 2026

Lotus Elise 111S

Nr. 12 – 20 august 2026

Dodge Viper SRT 10

Nr. 13 – 3 septembrie 2026

Bugatti Chiron

Nr. 14 – 17 septembrie 2026

Pagani Huayra

Nr. 15 – 1 octombrie 2026

Chevrolet Corvette Coupe 1982

Nr. 16 – 15 octombrie 2026

Porsche 911 GT3 RS

Nr. 17 – 29 octombrie 2026

Subaru BRZ

Nr. 18 – 12 noiembrie 2026

Shelby Cobra

Colecția este disponibilă la chioșcurile de ziare din toată țara începând de joi, 19 martie, cu primul model: Lamborghini Huracán. Preț: 59,99 lei/număr.

