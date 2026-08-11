Avertisment de la Ministerul Energiei privind situația de la Cernavodă. Cristian Bușoi spune că nu există risc de blackout, dar situația rămâne îngrijorătoare

Secretarul de stat din cadrul Ministerului Energiei, Cristian Bușoi, a declarat că situația din sectorul energetic este îngrijorătoare, însă a subliniat că nu există risc de blackout în România. Declarațiile au fost făcute după apariția informațiilor privind procedurile de oprire a Reactorului 2 de la Centrala Nucleară de la Cernavodă.

Potrivit oficialului, Guvernul a alocat sumele necesare pentru ca lucrările de dragaj și decolmatare să continue, însă acestea sunt lucrări complexe și de amploare, iar specialiștii nu se așteaptă la un efect spectaculos într-un timp scurt.

„Situația este una îngrijorătoare. Guvernul a alocat sumele necesare pentru ca lucrările de dragaj, colmatare să continue (…) nu sunt lucrări simple, sunt lucrări de amploare (…) un efect spectaculos nu se va vedea”, a declarat Cristian Bușoi la Antena 3.

Bușoi a precizat că ar prefera să nu mai fie făcute predicții privind evoluția Dunării, deoarece situația se modifică de la o zi la alta. Întrebat despre procedurile de închidere a Reactorului 2 de la Cernavodă, el a explicat că acestea reprezintă proceduri interne ale centralei, care durează o anumită perioadă de timp, iar decizia finală aparține specialiștilor. Oficialul a subliniat că factorii de decizie guvernamentali nu intervin în aceste proceduri și că experții au libertatea de a le explica public.

„Ei au procedurile lor interne care durează o perioadă de timp. (…) Este o decizie pe care o vor lua specialiștii, noi decidenții guvernamentali nu interferăm”, a mai spus Bușoi.

În paralel, autoritățile române se pregătesc pentru scenariul închiderii totale a Reactorului 2. Ministerul Energiei poartă discuții cu furnizorii pentru a-i sprijini pe agenții economici afectați să găsească soluții de înlocuire pentru cantitățile de energie pe care le primesc în prezent de la Cernavodă 2.

„Suntem în discuții cu furnizorii să îi ajutăm (n.red. pe agenții economic afectați) să găsească soluții de înlocuire pentru cantitățile pe care le primesc de la Cernavodă 2”, a explicat Cristian Bușoi.

Secretarul de stat a arătat că energia suplimentară necesară ar putea proveni din țările vecine. Totodată, România ia în calcul amânarea închiderii centralei de la Turceni și repornirea unor grupuri din cadrul Complexului Energetic Oltenia.

În ceea ce privește consumatorii casnici, Bușoi a transmis că aceștia nu vor fi afectați și că nu există risc de blackout. În cel mai nefavorabil scenariu, eventualele restricții ar putea fi aplicate doar consumatorilor industriali.

„Cetățenii și clienții casnici nu vor fi afectați, risc de blackout nu există, în cel mai rău caz se fac restricții la consumatorii industriali”, a subliniat Cristian Bușoi.

Oficialul a reamintit că a avertizat și în zilele precedente asupra posibilității ca, în cazul în care Reactorul 2 nu va mai avea apă suficientă pentru alimentarea pompelor de răcire și nu va putea fi importată energie de pe piața regională în orele de vârf ale consumului, Transelectrica să fie nevoită să reducă cu 10-30% cantitatea de energie livrată marilor consumatori industriali.