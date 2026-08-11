Samsung SDI schimbă strategia în SUA. Cererea slabă pentru mașini electrice duce la preluarea integrală a unei fabrici de baterii

Producătorul sud-coreean de baterii Samsung SDI a anunțat că va încheia acordul de asociere în participațiune cu General Motors pentru fabrica din statul american Indiana și va achiziționa participația de 49,99% deținută de compania americană, invocând o cerere pentru vehicule electrice mai slabă decât se estima inițial.

Compania a precizat, într-o raportare transmisă autorităților de reglementare, că intenționează să utilizeze filiala deținută integral SDI-GM Synergy Cells Holdings pentru a răspunde cererii de pe piața bateriilor destinate mai multor aplicații, inclusiv sistemelor de stocare a energiei (ESS) și vehiculelor electrice.

Samsung SDI a mai anunțat că planul său actual de investiții se va modifica odată cu transformarea proiectului într-o unitate deținută integral, însă detaliile noilor investiții nu au fost încă finalizate. Compania a precizat că va face noi informări în conformitate cu cerințele de reglementare, potrivit Reuters.

Potrivit Samsung SDI, schimbarea structurii de proprietate a fost decisă în contextul modificărilor apărute pe piață după anunțarea proiectului comun, inclusiv ritmul de creștere mai lent decât era anticipat al cererii pentru vehicule electrice. Cei doi parteneri au decis să caute alte forme de colaborare în afara asocierii în participațiune.

Separat, Samsung SDI a anunțat că a semnat un acord cu General Motors pentru dezvoltarea în comun a unei noi generații de baterii prismatice, destinate unor potențiale aplicații viitoare în domeniul vehiculelor electrice.

Reuters relatase anterior în acest an că lucrările de construcție la fabrica din Indiana încetiniseră pe fondul cererii reduse pentru vehicule electrice.

General Motors și alți producători auto și-au redus planurile de producție pentru vehicule electrice după eliminarea, în luna septembrie a anului trecut, a creditului fiscal federal de 7.500 de dolari. Deși constructorii auto continuă să producă și să vândă vehicule electrice, aceștia au diminuat producția din fabrici pentru a o adapta nivelului actual al cererii.

Asocierea dintre Samsung SDI și General Motors a fost anunțată în urmă cu doi ani și era proiectată să aibă o capacitate anuală de producție de 27 gigawați-oră, cu obiectivul de a începe producția de masă în anul 2027.

În luna martie, General Motors și LG Energy Solution au anunțat, de asemenea, decizia de a transforma o altă fabrică de baterii pentru vehicule electrice din statul Tennessee pentru producția de baterii destinate sistemelor de stocare a energiei (ESS).