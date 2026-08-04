Deloitte: Europa riscă să piardă miliarde în cursa globală pentru bateriile mașinilor electrice

Europa investește masiv în industria bateriilor, însă un nou raport Deloitte avertizează că avantajul competitiv rămâne fragil. Blocajele din lanțul de aprovizionare, dependența de China și dificultățile de industrializare pun în pericol o piață de miliarde de euro și obiectivul continentului de a deveni lider în mobilitatea electrică.

Evaluarea realizată de Deloitte arată că industria bateriilor din Europa se află într-un moment decisiv, în condițiile în care ambițiile privind dezvoltarea unui lanț valoric suveran se confruntă cu provocări majore. Deși investițiile în acest sector au crescut semnificativ, rămâne întrebarea dacă Europa construiește un ecosistem capabil să concureze independent sau doar își extinde capacitățile de producție, în timp ce cea mai mare parte a profiturilor continuă să ajungă în Asia.

Potrivit analizei, miza este uriașă: peste 10 miliarde de euro din profiturile generate de producția de baterii ar putea fi în joc până în 2030. În acest context, întrebarea nu mai este dacă bateriile vor avea un rol esențial în economia viitorului, ci cine va beneficia de valoarea economică pe care o generează această industrie.

Pe fondul accelerării producției de vehicule electrice în Europa, lanțul valoric al bateriilor a devenit un element strategic pentru competitivitatea industrială, dezvoltarea tehnologică și suveranitatea economică a continentului. Deloitte analizează gradul de maturitate al acestui ecosistem și încearcă să răspundă unor întrebări esențiale: cât de pregătită este Europa în prezent, ce segmente ale lanțului valoric au ajuns la maturitate și unde persistă cele mai mari vulnerabilități.

Raportul evidențiază că, în ciuda progreselor înregistrate, Europa riscă să rămână dependentă de furnizorii externi dacă nu își consolidează rapid capacitățile de producție pe întregul lanț valoric. În timp ce activitățile din aval continuă să se dezvolte, cele mai mari blocaje sunt identificate în segmentele din amonte și din zona intermediară a producției, considerate esențiale pentru asigurarea unei aprovizionări suverane cu baterii și pentru creșterea competitivității industriei europene.

Potrivit evaluării Deloitte, piața europeană a vehiculelor electrice va crește accelerat în următorii ani, însă rămâne întrebarea esențială cine va beneficia de valoarea economică generată de această expansiune. Până în 2030, aproape 28 de milioane de vehicule electrice ar urma să fie produse în Europa, ceea ce va necesita o capacitate de producție a bateriilor de aproximativ 2.000 GWh. În acest context, provocarea este dacă Europa va reuși să dezvolte expertiza necesară în rafinarea materiilor prime și producția de celule pentru a obține o parte semnificativă din profiturile viitoare.

Harald Proff, Partener și Global Sector Lead Automotive în cadrul Deloitte, avertizează că, dacă producătorii europeni nu vor reuși să concureze eficient pe această piață, presiunea asupra vânzărilor va continua să crească. Proff consideră că este momentul ca industria și autoritățile să colaboreze pentru a reduce dependența Europei de China.

Studiul evidențiază și diferența tot mai mare dintre obiectivele strategice și implementarea efectivă a proiectelor industriale. Deși numeroase companii consideră în continuare Europa o destinație atractivă pentru investițiile în producția de baterii, multe dintre proiectele anunțate nu ajung să fie puse în practică. Deloitte arată că incertitudinea legislativă, costurile ridicate și condițiile de piață influențează decisiv ritmul investițiilor și trecerea de la planificare la execuție.

Raportul concluzionează că principala provocare a Europei nu este lipsa inovației, ci capacitatea de industrializare. Deși continentul dispune de competențe solide în cercetare și dezvoltare, succesul va depinde de maturitatea proceselor industriale și de abilitatea de a extinde rapid producția la scară largă. Potrivit companiilor participante la sondaj, atenția trebuie mutată către segmentele superioare ale lanțului valoric, unde se creează cea mai mare valoare adăugată.

Proff subliniază că viitorul industriei europene a bateriilor nu va fi decis în laboratoare, ci în capacitatea companiilor de a produce primele volume comerciale, de a gestiona primele etape ale creșterii producției și de a depăși problemele de randament specifice fabricării la scară industrială.

Evaluarea Maturității Bateriilor realizată de Deloitte se bazează pe opiniile a 222 de factori de decizie din 13 țări europene și oferă o imagine de ansamblu asupra oportunităților, vulnerabilităților și măsurilor necesare pentru consolidarea lanțului valoric al bateriilor. Raportul propune direcții concrete prin care Europa își poate crește competitivitatea, reduce dependențele strategice și asigura crearea de valoare pe termen lung în această industrie.