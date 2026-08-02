Unul dintre cele mai poluate orașe din lume schimbă radical regulile pentru șoferi. Vehiculele electrice devin prioritate începând din 2027

Unul dintre cele mai poluate orașe din lume pregătește o transformare majoră a transportului rutier pentru a reduce nivelul ridicat al poluării atmosferice. Autoritățile din New Delhi au adoptat o politică ce urmărește electrificarea treptată a noilor vehicule înmatriculate, începând cu anul 2027. Planul este însoțit de investiții de miliarde de dolari și de stimulente financiare pentru cumpărători, însă specialiștii avertizează că succesul depinde de dezvoltarea infrastructurii și a producției de energie regenerabilă.

Unul dintre cele mai poluate orașe ale lumii face un pas decisiv pentru diminuarea poluării aerului, printr-un program amplu de electrificare a transportului. Autoritățile din New Delhi au stabilit un calendar care va schimba modul în care vor fi înmatriculate vehiculele noi în următorii ani, fără a interzice însă utilizarea automobilelor deja aflate în circulație.

Noua politică a intrat în vigoare la 1 iulie și stabilește că, din 2027, toate ricșele motorizate și vehiculele comerciale ușoare nou înmatriculate vor trebui să fie electrice. Din 2028, aceeași obligație va fi extinsă și la motocicletele și scuterele noi. Strategia urmărește reducerea treptată a numărului de vehicule cu motoare pe benzină și motorină, pe măsură ce acestea vor fi înlocuite natural.

Pentru susținerea acestui proces, administrația locală a anunțat investiții de aproximativ 150 de miliarde de rupii, echivalentul a circa 1,5 miliarde de dolari.

Programul include mai multe măsuri de sprijin pentru populație și companii:

subvenții de până la 50.000 de rupii pentru achiziția unui vehicul electric;

până la 100.000 de rupii pentru casarea unui automobil cu motor termic;

scutiri de taxe de înmatriculare și de anumite taxe rutiere;

extinderea rețelei de stații de încărcare.

Specialiștii consideră că stabilirea unor termene clare transmite un semnal ferm industriei auto și consumatorilor, indicând că tranziția către mobilitatea electrică reprezintă direcția pe termen lung a autorităților.

New Delhi este considerat unul dintre cele mai poluate orașe la nivel mondial, iar în sezonul rece calitatea aerului se deteriorează până la niveluri considerate periculoase pentru sănătatea populației. În fiecare iarnă, smogul obligă autoritățile să adopte măsuri excepționale pentru limitarea expunerii locuitorilor.

În perioadele cu poluare extremă sunt închise școli, este restrânsă activitatea din sectorul construcțiilor și sunt introduse măsuri speciale pentru reducerea emisiilor. Traficul rutier contribuie cu aproximativ un sfert la poluarea aerului din regiunea capitalei, iar aproape jumătate din emisiile generate de transport provin de la motociclete, scutere și vehiculele cu trei roți.

În prezent, aproximativ 5% dintre cele 8,7 milioane de vehicule înmatriculate în Delhi sunt electrice. Cu toate acestea, ritmul de adoptare este în creștere, iar în ultimul an au fost înregistrate peste 100.000 de vehicule electrice noi, cele mai multe fiind motociclete și ricșe.

Implementarea planului se lovește însă de obstacole importante, semnalate atât de utilizatori, cât și de experții din domeniul energiei și al mobilității electrice.

Mulți proprietari de vehicule electrice susțin că numărul stațiilor de încărcare este încă insuficient, iar autonomia bateriilor rămâne o problemă pentru deplasările pe distanțe lungi. Există și șoferi care preferă să amâne achiziția unui automobil electric, în așteptarea unor modele mai performante și mai rezistente, inclusiv la inundațiile care afectează frecvent străzile metropolei.

Specialiștii avertizează că simpla înlocuire a motoarelor cu combustie nu va elimina automat problema poluării dacă energia utilizată pentru încărcarea bateriilor continuă să provină din centrale pe cărbune sau pe gaz. Deoarece majoritatea vehiculelor electrice sunt alimentate în timpul nopții, când producția de energie solară este inexistentă, sistemul energetic rămâne dependent de sursele convenționale.

În același timp, rețeaua electrică trebuie modernizată pentru a putea susține extinderea stațiilor de încărcare rapidă destinate autobuzelor, camioanelor și autoturismelor. Experții recomandă instalarea unor sisteme de stocare a energiei în baterii și introducerea unor tarife diferențiate, care să încurajeze încărcarea vehiculelor în intervalele în care este disponibilă o cantitate mai mare de energie din surse regenerabile.