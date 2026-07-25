OMS avertizează Europa. Incendiile de vegetație devin tot mai periculoase și afectează sănătatea la sute de kilometri distanță

Incendiile de vegetație se înmulțesc în Europa, iar efectele lor depășesc cu mult zonele în care izbucnesc flăcările. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) avertizează că fenomenul se intensifică pe fondul schimbărilor climatice și atrage atenția că fumul rezultat în urma incendiilor poate afecta sănătatea populației chiar și la sute de kilometri distanță. În această vară, mai multe state europene s-au confruntat cu incendii de amploare, iar bilanțul arată o creștere semnificativă a numărului de focare față de anii anteriori.

În ultimele luni, incendii de vegetație au fost raportate în Franța, Germania, Grecia, Spania și Portugalia. În Franța și Italia, pompieri și-au pierdut viața în timpul intervențiilor de stingere a flăcărilor.

Datele centralizate până la 22 iulie arată că în Europa au fost detectate 1.254 de incendii de vegetație, care au eliberat în atmosferă peste 8,31 milioane de tone de dioxid de carbon (CO₂).

Organizația Mondială a Sănătății pentru Europa avertizează că fenomenul este într-o continuă agravare. Portugalia și Spania au raportat fiecare o creștere de 100% a incendiilor de vegetație în acest an comparativ cu aceeași perioadă din 2025, iar din 2022 numărul incendiilor a crescut cu 57% la nivelul regiunii europene a OMS.

Potrivit Sistemului European de Informații privind Incendiile Pădurii (EFFIS), anul trecut au ars aproximativ 2,2 milioane de hectare, iar până la 22 iulie 2026 fuseseră deja distruse 254.388 de hectare.

Directorul regional al OMS pentru Europa, Hans Henri P. Kluge, avertizează că incendiile de vegetație vor deveni din ce în ce mai frecvente pe măsură ce temperaturile globale continuă să crească.

„Pe măsură ce schimbările climatice duc la o lume care se încălzește, trebuie să ne pregătim pentru incendii de vegetație mai frecvente și mai intense”, a declarat Hans Henri P. Kluge, directorul OMS pentru Europa.

Potrivit oficialului, efectele incendiilor nu se limitează la distrugerea pădurilor și a locuințelor. Acestea afectează infrastructura, obligă populația să evacueze zone întregi, pun presiune pe sistemele de sănătate și provoacă pierderi de vieți omenești.

OMS atrage atenția că unul dintre cele mai mari pericole îl reprezintă fumul degajat de incendii, care poate fi transportat pe distanțe foarte mari și poate deteriora calitatea aerului inclusiv în regiuni aflate departe de focare.

„Impactul asupra sănătății se extinde mult dincolo de flăcări”, a spus Kluge.

Specialiștii explică faptul că fumul conține particule fine PM2.5, dioxid de azot (NO₂), ozon, hidrocarburi aromatice și chiar plumb. În situațiile în care ard locuințe, clădiri sau alte construcții, în atmosferă pot ajunge și substanțe toxice provenite din materiale plastice, aparatură electronică, mobilier sau vopsele.

Expunerea la acești poluanți poate agrava bolile cardiovasculare și respiratorii și poate avea efecte negative asupra sănătății mintale.

„Fumul se poate răspândi pe distanțe lungi, agravând afecțiunile cardiace și respiratorii și afectând sănătatea mintală, în special în rândul persoanelor în vârstă, copiilor, femeilor însărcinate și celor cu boli cronice”, a spus Kluge.

În acest context, OMS solicită autorităților să consolideze sistemele de avertizare și să ofere populației informații clare privind riscurile asociate incendiilor de vegetație.

„El a cerut guvernelor să asigure „alerte prompte privind incendiile de vegetație, vremea și calitatea aerului, sfaturi medicale clare și asistență medicală primară și de urgență accesibilă”.”

Totodată, organizația recomandă persoanelor care locuiesc sau călătoresc în zone afectate de incendii să respecte toate indicațiile autorităților.

„Persoanele care locuiesc sau călătoresc prin zonele afectate ar trebui să urmeze sfaturile oficiale, să se îndepărteze de incendiile active atunci când este sigur, să evite deplasările inutile și să poarte o mască de protecție potrivită dacă trebuie să iasă afară, în apropierea fumului incendiilor de vegetație”, a declarat Kluge.

Specialiștii avertizează că, pe fondul schimbărilor climatice, sezonul incendiilor de vegetație devine tot mai lung și mai dificil de gestionat, ceea ce va impune măsuri suplimentare de prevenție și protecție atât pentru autorități, cât și pentru populație.