Intervenție urgentă la Brașov. O explozie a fost urmată de un incendiu la o fabrică. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție

O explozie urmată de un incendiu s-a produs marți la o fabrică de produse din lemn din municipiul Brașov, determinând autoritățile să activeze Planul Roșu de Intervenție la nivelul județului. Ulterior, după verificările efectuate la locul incidentului, autoritățile au anunțat că nu există victime, iar Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Brașov, explozia a fost urmată de izbucnirea unui incendiu la nivelul unui transportor de rumeguș. Flăcările au fost însoțite de degajări mari de fum, ceea ce a impus mobilizarea unui dispozitiv amplu de intervenție.

Din cauza gravității situației și pentru gestionarea eficientă a operațiunilor de salvare și stingere, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție. La fața locului au fost trimise șase autospeciale de stingere, o autospecială CBRN, două autospeciale pentru intervenție și salvare de la înălțime, două echipaje SMURD de prim ajutor, o unitate de terapie intensivă mobilă și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.

În urma verificărilor efectuate de echipele de intervenție, autoritățile au constatat că incidentul nu s-a soldat cu victime.

„În urma recunoaşterii efectuate la locul evenimentului, nu au fost identificate victime”, a informat ISU Braşov.

Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați, iar pompierii au continuat intervenția pentru localizarea focarelor și limitarea propagării flăcărilor.

După evaluarea situației din teren, autoritățile au decis dezactivarea Planului Roșu de Intervenție.

„Având în vedere natura evenimentului și pentru eficientizarea misiunii de răspuns, la nivelul județului Brașov a fost activat Planul Roșu de Intervenție. La locul evenimentului au fost alocate 6 autospeciale de stingere, 1 autospecială CBRN, 2 autospeciale pentru intervenție și salvare de la înălțime, 2 echipaje de prim ajutor SMURD, 1 unitate de terapie intensivă mobilă și 2 ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean”, au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Brașov.

Intervenția echipajelor de salvare este în continuare în desfășurare, pompierii acționând pentru stingerea incendiului și limitarea efectelor produse de explozie. Autoritățile au precizat că vor transmite informații suplimentare pe măsură ce vor apărea noi detalii privind evoluția situației.