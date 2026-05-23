Pompierii intervin sâmbătă pentru stingerea unui incendiu izbucnit în incinta CET Vest, situată pe Bulevardul Timișoara din Sectorul 6 al Capitalei. Potrivit ISU București-Ilfov, focul a izbucnit la un transformator din cadrul centralei și produce degajări mari de fum, vizibile de la mare distanță.

”În urmă cu scurt timp, pompierii ISU Bucureşti-Ilfov au fost solicitaţi să intervină pentru stingerea unui incendiu produs la un transformator din incinta CET Vest, de pe bld. Timişoara, sector 6, Bucureşti. Din primele informaţii, incendiul se manifestă cu degajări mari de fum şi urmează a fi remis un mesaj RoAlert pentru informarea şi avertizarea populaţiei”, anunţi reprezentanţii ISU.

Din cauza fumului dens, autoritățile au anunțat transmiterea unui mesaj RO-Alert pentru informarea și avertizarea populației din zonă.

La momentul transmiterii informației, echipele de intervenție instalaseră deja dispozitivul de stingere, iar reprezentanții CET Vest au întrerupt alimentarea cu energie electrică în zona afectată.

Pentru gestionarea intervenției au fost mobilizate opt autospeciale de stingere, o autospecială pentru intervenții la înălțime, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori, autospeciala de transport roboți și două ambulanțe SMURD.

Garda Națională de Mediu a anunțat că a efectuat verificări în urma incendiului produs la CET Vest din București și a constatat posibilitatea contaminării solului pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați.

Potrivit autorităților, transformatoarele afectate funcționau pe bază de ulei de răcire, iar în urma incidentului au fost dispuse măsuri pentru prelevarea de probe și efectuarea analizelor necesare. De asemenea, s-a stabilit ca zona să fie decontaminată, dacă rezultatele o vor impune, iar deșeurile rezultate să fie eliminate prin intermediul unor operatori autorizați.

„În seara zilei de 20 aprilie 2026, la ora 23:36, la instalaţiile Electrocentrale CET-Vest a izbucnit un incendiu. Totul a început la staţia tehnică 6KV – TATB, situată la nivelul inferior al amplasamentului, unde focul s-a manifestat iniţial pe o suprafaţă de 20-30 de metri pătraţi, afectând celulele şi barele electrice ale staţiei. Ceea ce a complicat situaţia a fost modul în care incendiul s-a extins. Prin cablurile electrice, defecţiunea s-a propagat rapid către staţia de 6KV generală, avariind-o în proporţie de 40%, iar de acolo a ajuns la cele două transformatoare principale – TGA şi TGB – de 110/6KV”, au transmis, miercuri, oficialii Gărzii de Mediu.

Potrivit acestora, transformatoarele funcționează pe bază de ulei de răcire, iar supraîncălzirea acestuia ar fi dus la aprinderea echipamentelor, urmată de o explozie.

„O săptămână mai târziu, pe 27 aprilie 2026, o echipă formată din comisari ai Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Municipiului Bucureşti, reprezentanţi ai Direcţiei de Mediu a Municipiului Bucureşti şi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov s-a deplasat la faţa locului pentru o inspecţie detaliată. Scopul acesteia a fost de a colecta toate datele necesare şi de a întocmi notificarea oficială de accident/incident, conform legislaţiei în vigoare”, mai precizează sursa citată.

Echipa de control a constatat, în urma verificărilor vizuale, că solul din zona afectată ar fi putut fi contaminat pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați.

Reprezentanții Gărzii de Mediu au precizat că, deși în noaptea incendiului nu au fost efectuate măsurători la fața locului, stațiile de monitorizare din zonă nu au indicat depășiri ale valorilor limită admise privind calitatea aerului.

În urma controlului, comisarii GNM-CMB au dispus efectuarea analizelor de sol în zonele posibil afectate și transmiterea rezultatelor către instituție, precum și decontaminarea terenului, dacă acest lucru se va dovedi necesar.

Totodată, a fost stabilită obligația eliminării deșeurilor periculoase și nepericuloase rezultate în urma incidentului prin intermediul unor operatori autorizați.