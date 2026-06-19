ELCEN promite repornirea completă a CET București Vest până în noiembrie 2026. CET Grozăvești va prelua sarcina CET București Vest

Electrocentrale București (ELCEN) a demarat un program amplu de investiții și reparații pentru refacerea instalațiilor electrice avariate la CET București Vest, afectată de incidente produse în primăvara acestui an.

Electrocentrale București (ELCEN) a demarat un amplu program de lucrări și investiții pentru refacerea instalațiilor electrice afectate de avariile produse în primăvara acestui an la CET București Vest. Incidentele au dus la indisponibilizarea a două transformatoare și la afectarea unor echipamente electrice auxiliare, iar obiectivul principal al companiei este readucerea centralei la schema normală de funcționare în intervalul 15 octombrie – 15 noiembrie 2026.

Imediat după producerea avariilor, ELCEN a mobilizat resursele tehnice și administrative necesare pentru evaluarea pagubelor, identificarea soluțiilor de remediere și lansarea procedurilor de achiziție în regim de urgență pentru refacerea instalațiilor afectate. În ceea ce privește lucrările de refacere a instalațiilor electrice din stațiile de 6 kV și 0,4 kV, precum și a echipamentelor electrice învecinate afectate de incidentele de la CTE București Vest, compania a inițiat o procedură de achiziție de urgență la care au fost invitate opt firme specializate. Două dintre acestea au depus oferte, iar una și-a asumat realizarea lucrărilor necesare pentru repunerea în funcțiune a centralei până la 15 noiembrie 2026, cu livrarea echipamentelor în amplasament până la 15 octombrie 2026. Contractul aferent se află în prezent în curs de semnare.

În paralel, ELCEN a demarat măsurile necesare pentru înlocuirea celor două transformatoare de 25 MVA scoase din funcțiune în urma avariilor. Unul dintre transformatoare se află deja în proces de reparație, iar compania se află într-un stadiu avansat al procedurii de achiziție de urgență pentru un transformator nou. Obiectivul este ca ambele echipamente să fie puse în funcțiune în perioada 15 octombrie – 15 noiembrie, astfel încât centrala să poată funcționa în condiții normale pe durata sezonului rece.

Pentru creșterea nivelului de siguranță și verificarea integrității infrastructurii electrice, ELCEN a contractat lucrări de verificare a cablurilor electrice de medie și joasă tensiune din centrală, acestea fiind deja în curs de execuție. Totodată, pentru asigurarea alimentării unor consumatori importanți pe durata perioadei de tranziție, compania va achiziționa în regim de urgență trei grupuri electrogene, contractul fiind în curs de semnare. Termenul estimat pentru livrarea acestora este 20 iulie 2026.

În același timp, ELCEN elaborează documentația tehnică necesară pentru contractarea, în regim de urgență, a unor lucrări suplimentare de mentenanță, verificare și evaluare a tuturor instalațiilor electrice din centrală. Scopul acestor intervenții este ca toate echipamentele să îndeplinească cerințele de siguranță și exploatare înainte de repunerea în funcțiune a CET București Vest.

ELCEN reamintește că, imediat după producerea incidentelor de la CET București Vest, au fost implementate toate măsurile necesare pentru asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică.

Astfel, sarcina termică aferentă consumatorilor deserviți de CET București Vest a fost preluată de CET Grozăvești, ceea ce a permis menținerea neîntreruptă a livrării agentului termic către sistemul de termoficare al Municipiului București. Soluția adoptată imediat după producerea avariilor este menținută și în prezent, asigurând furnizarea în condiții normale a apei calde menajere către consumatorii finali.