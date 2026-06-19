Bucureștenii și turiștii mai au timp să profite de tarife reduse pentru Bucharest City Tour. Cât costă o plimbare și până când sunt valabile prețurile promoționale

Cei care vor să descopere Bucureștiul din autobuzele turistice supraetajate vor putea beneficia în continuare de tarife promoționale. Primăria Capitalei a anunțat prelungirea perioadei în care biletele pot fi cumpărate la preț redus, iar autobuzele vor circula în fiecare weekend pe unul dintre cele mai cunoscute trasee turistice din oraș.

Primăria Municipiului București a anunțat că tarifele promoționale pentru serviciul Bucharest City Tour vor fi menținute până la data de 26 iulie, oferind atât locuitorilor Capitalei, cât și turiștilor posibilitatea de a vizita principalele atracții ale orașului la prețuri reduse.

Potrivit administrației locale, un bilet pentru adulți costă 49 de lei, în timp ce copiii cu vârste cuprinse între 4 și 14 ani plătesc 25 de lei.

În același timp, copiii cu vârsta sub 4 ani și persoanele cu dizabilități beneficiază de acces gratuit.

Măsura face parte din programul prin care autoritățile încearcă să promoveze obiectivele turistice ale Capitalei și să încurajeze plimbările cu autobuzele speciale în sezonul estival.

Programul Bucharest City Tour este disponibil în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, în intervalul orar 10:00 – 21:00.

Primăria precizează că traseul este deservit de autobuze turistice supraetajate, fiecare având o capacitate de 83 de locuri.

„Vă puteţi plimba cu autobuzele turistice vinerea, sâmbăta şi duminica, între orele 10:00 – 21:00. Sunt supraetajate, au o capacitate de 83 de locuri fiecare şi ajung pe la cele mai frumoase destinaţii turistice ale Capitalei”, transmite Primăria Capitalei.

Autobuzele sunt destinate atât turiștilor români și străini, cât și bucureștenilor care vor să redescopere orașul dintr-o perspectivă diferită.

Circuitul Bucharest City Tour are o lungime de aproximativ 16 kilometri, dus-întors, și include 15 stații, amplasate în apropierea unora dintre cele mai importante obiective turistice ale Capitalei.

Pe traseu se regăsesc:

Piața Presei;

Arcul de Triumf;

Piața Victoriei;

Piața Romană;

Piața Universității;

Palatul Parlamentului;

Piața Unirii.

Autobuzele permit accesul rapid către muzee, clădiri istorice, parcuri și alte puncte de interes aflate în centrul Bucureștiului.

Serviciul turistic funcționează în sistem hop-on hop-off, ceea ce înseamnă că pasagerii nu sunt obligați să parcurgă întregul traseu dintr-o singură călătorie.

Cu același bilet, aceștia pot coborî în orice stație pentru a vizita obiectivele din zonă și pot urca ulterior într-un alt autobuz turistic care circulă pe același traseu.

„Sistemul hop-on hop-off vă permite să vă creaţi propriul traseu prin oraş. Puteţi coborî în orice staţie pentru a vizita muzeele sau monumentele de pe traseu şi să urcaţi în următorul autobuz turistic pe parcursul întregii zile, folosind acelaşi bilet”, precizează Primăria Capitalei.

Acest sistem este utilizat în numeroase orașe europene și le oferă turiștilor flexibilitatea de a-și organiza vizitele în funcție de timpul disponibil și de obiectivele pe care doresc să le descopere.

Bucharest City Tour reprezintă una dintre principalele opțiuni de transport turistic din Capitală în sezonul cald. Autobuzele supraetajate oferă o perspectivă panoramică asupra principalelor bulevarde și monumente ale orașului, iar posibilitatea de a urca și coborî în orice stație transformă circuitul într-o soluție practică pentru vizitarea celor mai importante atracții turistice.

Prin menținerea tarifelor promoționale până la 26 iulie, autoritățile locale încearcă să încurajeze un număr cât mai mare de persoane să utilizeze acest serviciu și să contribuie la promovarea patrimoniului turistic al Bucureștiului.