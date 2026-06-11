Economia României se îndreaptă spre prăpastie. Radu Georgescu a lansat un avertisment pentru populație: Suntem pe primul loc în Europa la toate capitolele negative

Economistul Radu Georgescu a publicat o analiză critică asupra situației economice a României, în care compară evoluția țării din ultimul deceniu cu un autobuz care circulă pe contrasens pe autostradă. Potrivit acestuia, semnalele de avertizare transmise de economie au fost ignorate ani la rând, în timp ce autoritățile au susținut că direcția urmată este cea corectă.

Potrivit datelor publicate de economist pe Facebook, situația s-a agravat în ultimul an, iar datele publicate periodic de Eurostat ar indica o deteriorare accelerată a principalilor indicatori economici. Acesta susține că România ocupă primul loc în Uniunea Europeană la mai multe capitole negative, printre care inflația, deficitul bugetar și deficitul de cont curent, deficitul comercial, nivelul dobânzilor la credite și ritmul de scădere a economiei și consumului.

În analiza sa, Georgescu identifică patru probleme structurale majore care, în opinia lui, reprezintă principalele riscuri pentru economia României.

„In ultimii 10 ani, România a fost ca un autobuz care a condus pe autostradă, pe contrasens. Desi economia ne-a dat „flash-uri” repetate că direcția este greșită, șoferii de la volan ne-au asigurat că noi mergem în sensul cel bun și că, de fapt, ceilalți se deplasează greșit. De un an de zile însă, autobuzul numit România a ieșit de pe autostradă, datele Eurostat publicate lună de lună ne spun ca autobuzul se îndreaptă rapid spre prăpastie. Suntem pe primul loc în Europa la toate capitolele negative: • Cea mai mare inflație din UE

• Cel mai mare deficit bugetar și de cont curent

• Cel mai mare deficit comercial

• Cele mai mari dobânzi plătite la credite

• Cea mai abruptă scădere economică și a consumului În față se văd deja cele 4 mari prăpăstii structurale spre care ne îndreptăm cu viteză. Să le luăm pe rând”, a scris economistul pe Facebook.

Economistul consideră că, într-o economie sustenabilă, ritmul de creștere economică ar trebui să fie superior ritmului de creștere a datoriei publice.

El susține însă că, în România anului 2026, situația este inversă. Datoria publică ar crește într-un ritm accelerat pentru finanțarea cheltuielilor curente, în timp ce economia reală ar înregistra un declin.

„Economia și iluzia creșterii Într-o economie normală și sustenabilă, ritmul de creștere economică trebuie să devanseze ritmul de creștere a datoriei publice. În România anului 2026, ecuația este inversată Datoria publică crește amețitor pentru a acoperi cheltuielile curente, în timp ce economia reală scade”, a explicat Radu Georgescu.

Acesta afirmă că majorările de prețuri au fost prezentate în ultimii ani drept un fenomen temporar, însă consideră că evoluțiile economice demonstrează contrariul.

Potrivit lui Georgescu, deprecierea puterii de cumpărare are cauze interne, iar analiza evoluției masei monetare din ultimii ani ar reprezenta un argument în acest sens.

„Inflația nu este „tranzitorie” De ani de zile ni se spune că explozia prețurilor este un fenomen temporar. Realitatea matematică îi contrazice pe soferii autobuzului Nu este nimic tranzitoriu aici. Este suficient să privim evoluția masei monetare din ultimii ani pentru a înțelege că deprecierea puterii de cumpărare are cauze interne”, a subliniat acesta.

Economistul atrage atenția că peste 60% din activele fondurilor private de pensii sunt investite în titluri de stat emise de Guvernul României.

Până în prezent, fondurile s-au aflat în etapa de acumulare a contribuțiilor, însă generațiile care se apropie de pensionare vor începe să solicite plata beneficiilor. În aceste condiții, administratorii fondurilor ar putea fi nevoiți să vândă o parte dintre titlurile de stat deținute.

Georgescu susține că aproape 90% dintre titlurile de stat emise în ultimul deceniu au în prezent o valoare de piață mai redusă decât valoarea la care au fost emise, ca urmare a creșterii dobânzilor. În opinia sa, o eventuală vânzare a acestora ar putea genera pierderi pentru fondurile de pensii.

Economistul amintește și faptul că, anul trecut, posibilitatea retragerii sumelor acumulate în fondurile de pensii private după pensionare a fost limitată la 30%.

„Bombă cu ceas din sistemul de pensii private (Pilonul II) Peste 60% din banii strânși în Fondurile Private de Pensii sunt investiți în titluri de stat emise de Guvernul României. Până acum, aceste fonduri au fost în etapa de acumulare (doar au încasat bani). Însă decrețeii și primele valuri mari de asigurați se apropie de vârsta pensionării. Fondurile vor trebui să plătească, adică să vândă acele titluri de stat. Problema? Aproape 90% din titlurile de stat emise în ultimul deceniu au acum o valoare de piață mai mică decât valoarea lor de emisiune (din cauza creșterii dobânzilor). Vânzarea lor acum înseamnă pierderi pentru Fondurile de Pensii Probabil ca ai auzit ca anul trecut s-a limitat la 30% posibilitatea de a retrage banii din Fondurile de pensii, dupa pensionare”, a mai scris el.

Potrivit explicațiilor oferite de Radu Georgescu, fondurile de pensii au investit masiv și la Bursa de Valori București.

Acesta afirmă că, deși economia reală încetinește, indicatorul P/E al bursei este aproape dublu față de media ultimilor zece ani. În opinia sa, dacă fondurile de pensii vor fi obligate să vândă acțiuni pentru a asigura lichiditățile necesare plății pensiilor, piața de capital ar putea traversa o corecție semnificativă.

În același timp, economistul atrage atenția asupra expunerii sistemului bancar față de datoria publică. El susține că peste 30% din activele băncilor comerciale sunt plasate în titluri de stat, ceea ce face ca stabilitatea sectorului bancar să fie strâns legată de capacitatea statului de a-și gestiona obligațiile financiare.

„Decuplarea Bursei și vulnerabilitatea sistemului bancar Fondurile de pensii au pompat masiv bani și în bursa de la București (BVB). Deși economia reală încetinește, indicatorul de evaluare al Bursei de la Bucuresti (P/E ratio) este aproape dublu față de media ultimilor 10 ani. Când fondurile vor fi obligate să vândă acțiuni pentru a face rost de lichidități, bursa va suferi o corecție dură către valorile normale. În tot acest timp, cel mai mare client al sistemului bancar românesc a devenit chiar statul. Peste 30% din activele băncilor comerciale sunt expuse pe titluri de stat. Practic, stabilitatea băncilor depinde direct de un debitor ( sofer) care tocmai a rămas fără volan”, a subliniat economistul.

În concluzie, Radu Georgescu consideră că populația se confruntă cu două opțiuni în contextul riscurilor economice pe care le identifică.

Prima variantă ar fi protejarea capitalului și a economiilor prin plasamente în active externe, valute puternice sau metale prețioase. A doua variantă, în opinia sa, este pregătirea pentru efectele unei posibile corecții macroeconomice severe.

„În acest moment, pentru pasagerii din autobuzul numit România, mai rămân doar două opțiuni raționale: 1. Fie încerci să sari din mers (îți pui capitalul și economiile la adăpost în active externe, valută forte sau metale prețioase)

2. Fie îți strângi foarte bine centura de siguranță și te pregătești pentru impactul unei corecții macroeconomice severe”, a conchis Radu Georgescu.

Postarea poate fi vizualizată aici.