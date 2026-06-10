Dosarul Pfizer, o provocare financiară majoră pentru România. Mesajul transmis de Alexandru Nazare

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a transmis că dosarul Pfizer reprezintă „unul dintre cele mai dificile dosare financiare pe care România trebuie să le gestionze în acest moment”.

Alexandru Nazare a detaliat situația financiară generată de procesul pierdut afirmând că România este obligată să achite aproximativ 680 de milioane de euro, echivalentul a peste 3,4 miliarde de lei, sumă care reprezintă aproape 0,2% din PIB și pune presiune asupra bugetului într-un context de reducere a deficitului.

„România a pierdut procesul, iar suma de plată este de aproximativ 680 de milioane de euro, adică peste 3,4 miliarde de lei. În termeni bugetari, vorbim despre aproape 0,2% din PIB – o presiune serioasă într-un an cu mari eforturi pentru reducerea deficitului. În plus, după pierderea procesului, dobânzile curg zilnic: aproximativ 81.000 de euro pe zi, adică aproape 2,5 milioane de euro pe lună”, a transmis ministrul de Finațe.

Ministrul Finanțelor a precizat că negocierile cu Pfizer sunt acoperite de un regim de confidențialitate și că declarațiile publice trebuie făcute cu prudență pentru a nu afecta poziția României. Ministrul a adăugat că, după pierderea procesului, autoritățile încearcă în mod constant să reducă impactul financiar asupra bugetului de stat și, implicit, asupra banilor cetățenilor.

„Nu pot intra în detaliile negocierii cu Pfizer. Există un regim de confidențialitate pe care trebuie să îl respectăm. Într-un dosar de această dimensiune, orice declarație publică făcută imprudent poate afecta poziția României. Ce pot spune este că, de la momentul pierderii procesului, facem eforturi continue pentru a diminua impactul acestuia asupra bugetului de stat şi, în consecință, asupra banilor cetățenilor”, a scris Alexandru Nazare pe social media.

Ministrul a precizat și pașii întreprinși pentru atenuarea efectelor financiare. „Am inițiat discuțiile necesare, precum şi corespondența cu reprezentanții Pfizer, am avut o întâlnire la Washington şi continuăm să ne coordonăm cu Ministerul Sănătății, cu instituțiile din Polonia – stat aflat într-o situație similară – și am deschis un dialog tehnic cu Comisia Europeană.

Obiectivul este să reducem cât mai mult consecințele asupra bugetului. Căutăm o soluție mai bună decât plata integrală imediată: fie printr-o formulă care să limiteze presiunea bugetară, fie prin produse medicale de care sistemul de sănătate are nevoie, în locul unor vaccinuri care nu mai sunt necesare României”, a mai arătat ministrul în postarea sa.

„Trebuie, în acelaşi timp, să menținem un nivel de realism. Negocierea este una dificilă, pentru că vine după un verdict nefavorabil. Facem tot ceea ce ține de noi, dar rezultatul nu depinde doar de partea română. Acest dosar arată cât de scump poate deveni un angajament luat fără o evaluare corectă a nevoilor reale. În 2021 am avertizat, în scris și în Guvern, că dozele cumpărate în exces pot genera costuri mari pentru România. Astăzi trebuie să gestionăm consecințele: să apărăm România în apel, să limităm pierderile și să protejăm bugetul cât se mai poate”, a concluzionat Alexandru Nazare.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a vorbit, de asemenea, întru-un interviu pentru digi24 despre opțiunile luate în calcul de autorități pentru gestionarea obligațiilor financiare rezultate după pierderea procesului cu Pfizer. Oficialul a arătat că una dintre variantele urmărite de partea română vizează compensarea unei părți a plății prin produse necesare sistemului medical.

În acest context, Alexandru Nazare a precizat că România „își dorește să obțină medicamente de care are nevoie în schimbul plății pe care trebuie să o facă pentru vaccinuri de care nu mai are nevoie”.

Șeful de la Finanțe a explicat și termenul în care trebuie achitată suma stabilită, subliniind impactul semnificativ pe care aceasta îl poate avea asupra bugetului de stat.

„Această sumă trebuie plătită la două luni de la notificarea oficială. Astăzi, nu avem încă notificarea oficială, dar această sumă reprezintă aproape 0,2% din PIB, deci o sumă foarte importantă, peste 3,4 miliarde de lei, sumă care nu va putea foarte ușor să fie acomodată în cheltuielile bugetare, în acest an, dat fiindcă nici n-a fost prognozată”, a explicat Alexandru Nazare.

Ministrul a atras atenția și asupra costurilor care continuă să se acumuleze după decizia instanței, menționând că România suportă zilnic dobânzi importante aferente acestui dosar.

„Plătim lunar 2,5 milioane de euro numai cu titlu de dobândă. E cea mai mare sumă pe care o are România de plătit, pe care va fi foarte greu să o acomodăm”.

Referindu-se la posibilitatea unei plăți eșalonate, Alexandru Nazare a declarat că sunt analizate mai multe opțiuni. Potrivit ministrului, autoritățile poartă discuții și cu instituțiile europene pentru a identifica soluții care să reducă presiunea asupra finanțelor publice.