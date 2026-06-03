Alexandru Nazare a răspuns întrebărilor a peste 150 de investitori. Ce a transmis despre deficit, PNRR și ratingul României

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a participat la conferința CEE Macro & Fixed Income Conference organizată de J.P. Morgan la Viena, unde a avut întâlniri cu peste 150 de investitori internaționali, reprezentanți ai agențiilor de rating și ai Fondului Monetar Internațional. Discuțiile s-au concentrat pe situația economiei României, evoluția deficitului bugetar, implementarea PNRR și perspectivele fiscale pentru următorii ani. Oficialul a prezentat date privind execuția bugetară, colectarea veniturilor și investițiile finanțate din fonduri europene. Totodată, acesta a încercat să răspundă preocupărilor investitorilor legate de stabilitatea economică și de continuitatea reformelor.

Alexandru Nazare a declarat că participarea la conferința organizată de J.P. Morgan a reprezentat o oportunitate de a prezenta direct investitorilor internaționali evoluția economiei românești și măsurile adoptate de Guvern pentru reducerea dezechilibrelor bugetare.

Ministrul Finanțelor a precizat că a purtat discuții cu peste 150 de investitori, reprezentanți ai agențiilor de rating și ai Fondului Monetar Internațional, interesați de perspectivele economice ale României și de modul în care autoritățile gestionează provocările actuale.

„Discuții aplicate cu investitori internaționali la CEE Macro & Fixed Income Conference organizată de J.P. Morgan la Viena. Dialog şi întâlniri cu peste 150 de investitori, reprezentanți ai agențiilor de rating şi FMI – International Monetary Fund. Astăzi am explicat direct celor care finanțează România statusul la zi al economiei noastre, unde ne situăm în legătură cu țintele de deficit, cum folosim fondurile europene, care sunt riscurile perioadei următoare și care este traiectoria asumată pentru următorii ani”, a transmis Nazare.

Potrivit ministrului, interesul investitorilor pentru România rămâne ridicat, însă acesta este însoțit de întrebări legitime privind capacitatea statului de a respecta angajamentele fiscale și de a continua reformele asumate.

„Interesul pentru România este real. Dar la fel de reale şi legitime sunt și întrebările investitorilor, în contextul actual”, a afirmat Nazare.

Ministrul Finanțelor a arătat că principalele întrebări formulate de investitori au vizat țintele de deficit pentru 2026, construcția bugetului pentru 2027, stadiul implementării PNRR, utilizarea fondurilor din programul SAFE și continuitatea măsurilor de consolidare fiscală după formarea noului guvern.

Oficialul a subliniat că investitorii urmăresc atent atât indicatorii economici, cât și predictibilitatea deciziilor politice și economice adoptate de autorități.

„Întreaga comunitate internațională de business analizează atent România – se uită la cifre, dar și la stabilitatea deciziilor. Întrebările de astăzi au mers exact în punctele sensibile: dacă ținta de deficit pentru 2026 poate fi atinsă, cum va fi construit bugetul pentru 2027, ce se întâmplă cu PNRR, cât de repede putem transforma SAFE în proiecte concrete și dacă direcția de consolidare fiscală rămâne aceeași după formarea noului guvern”, a explicat Nazare.

În cadrul întâlnirilor, ministrul a prezentat și datele privind execuția bugetară după primele patru luni ale anului, argumentând că acestea susțin obiectivele asumate de Guvern în materie de disciplină fiscală.

„Execuția bugetară la patru luni ne ajută foarte mult în acest tip de discuții. Deficitul a coborât la 1,17% din PIB, față de 2,92% din PIB în aceeași perioadă a anului trecut. Este o ajustare importantă, construită printr-un efort fără precedent asumat şi susținut de guvernul Ilie Bolojan, care arată că bugetul pe 2026 a fost construit realist și că disciplina fiscală produce rezultate”, a precizat ministrul Finanțelor.

În dialogul cu reprezentanții mediului financiar internațional, Alexandru Nazare a evidențiat evoluția veniturilor la buget și rezultatele obținute în colectarea fiscală, pe care le-a asociat cu extinderea instrumentelor digitale utilizate de ANAF.

Ministrul a precizat că veniturile totale și cele fiscale au înregistrat creșteri importante, în timp ce încasările din TVA și contribuțiile sociale au continuat să avanseze.

„Pe partea de venituri, avem o creștere de 12% a veniturilor totale și de 15,5% a veniturilor fiscale. TVA-ul a crescut cu peste 22%, iar contribuțiile sociale cu aproape 9%. Aceste cifre transmit și în extern faptul că ANAF începe să folosească mai bine instrumentele digitale, analiza de risc și mecanismele noi de colectare”, a declarat Nazare.

Acesta a susținut că ajustarea fiscală nu a fost realizată prin reducerea investițiilor, ci prin limitarea presiunii exercitate de cheltuielile curente și prin direcționarea resurselor către proiectele finanțate din fonduri europene.

„Pe partea de cheltuieli, am accentuat că ajustarea nu s-a făcut prin oprirea investițiilor. Am redus presiunea pe cheltuieli curente și am făcut loc pentru fonduri europene și PNRR. Plățile din fonduri europene au crescut puternic, iar investițiile finanțate european sunt esențiale în acest an”, a afirmat ministrul.

Un alt subiect intens discutat la Viena a fost implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență, investitorii fiind interesați de capacitatea României de a atrage integral fondurile disponibile.

Alexandru Nazare a declarat că obiectivul autorităților este protejarea granturilor europene și utilizarea eficientă a componentei de împrumut, în cazul proiectelor considerate fezabile.

„Am discutat intens și despre PNRR în dialogurile de azi. Investitorii urmăresc foarte atent acest subiect, pentru că aceasta este una dintre marile mize ale anului. Obiectivul este securizarea integrală a granturilor și atragerea a cât mai mult din componenta de împrumut, acolo unde proiectele sunt realiste și pot fi duse până la capăt”, a transmis ministrul.

Nazare a făcut referire și la programul SAFE, prin care România are la dispoziție o finanțare de 16,68 miliarde de euro pentru proiecte în domeniul apărării, infrastructurii și conectivității.

„SAFE a fost, de asemenea, un alt punct important pe agenda de azi. România a semnat acordul pentru 16,68 miliarde euro, o finanțare care poate susține apărarea, infrastructura strategică, industria și conectivitatea. Este o oportunitate majoră, dar trebuie transformată în proiecte concrete”, a explicat oficialul.

În ceea ce privește perspectivele fiscale, ministrul Finanțelor a reiterat că România urmărește pentru anul 2026 un deficit cash de 6,2% și un deficit ESA de 6%, obiective pe care le consideră realizabile dacă reformele vor continua în ritmul actual.

„Pentru 2026, țintele României sunt 6,2% deficit cash și 6% deficit ESA. Am transmis investitorilor că acestea sunt realizabile dacă ritmul actual se păstrează şi reuşim să imprimăm continuitate reformelor demarate”, a afirmat Nazare.

Oficialul a adăugat că investitorii așteaptă un buget credibil pentru anul 2027, construit fără cheltuieli suplimentare care să nu fie acoperite de surse clare de finanțare.